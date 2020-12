Hybrydowa praca ważniejsza niż pakiet medyczny, czyli benefity w czasie COVID-19

Rewolucja na rynku benefitów trwa w najlepsze. Obecnie najwięcej, bo aż 73,7 proc. pracowników stawia na elastyczne podejście do miejsca i czasu pracy. Benefit ten wyprzedził dotychczasowego lidera, czyli pakiety medyczne.

Możliwość pracy z bezpiecznego biura jest dla pracowników istotna. (Fot. materiały prasowe)

Benefity pracownicze, jakie dotychczas znaliśmy, w dużej mierze straciły na aktualności.

Reżim sanitarny i wprowadzone obostrzenia diametralnie zmieniły oczekiwania pracowników, dla których kluczowe stały się dodatki związane z komfortem, wygodą i bezpieczeństwem.

W czasie pandemii benefitem nie są już więc owocowe poniedziałki, a np. darmowe sesje z psychologami, dofinansowanie sprzętu do pracy zdalnej czy możliwość pracy rotacyjnej z bezpiecznego biura.

Activy, twórca aplikacji mobilnej opartej o grywalizację, postanowił sprawdzić jakie dodatki są obecnie najbardziej pożądane przez pracowników w Polsce. Najwięcej, bo aż 73,7 proc. badanych wskazało na elastyczne podejście do miejsca i czasu pracy. Co ciekawe, to wskazanie wyprzedziło nawet tak ważny benefit - zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych realiów - jak pakiet medyczny (73,2 proc. wskazań). Trzecie miejsce, z wynikiem ponad 67 proc. głosów otrzymało dofinansowanie do kursów, szkoleń i nauki języków.

- Te wyniki w pełni potwierdzają nasze codzienne obserwacje w Business Link. Nasi klienci szukają rozwiązań, które pozwolą im na optymalizacje biznesowe i szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości – przede wszystkim dla swoich pracowników. Elastyczna praca doskonale wpisuje się w nową normalność. Badania, nie tylko te przeprowadzone przez Activa, pokazują, że pracownicy są już zmęczeni przymusowym home office i woleliby bardziej hybrydowe rozwiązania, łączące pracę w domu i w biurze. Każda firma, która to umożliwi, zyska dużą przewagę w walce o talenty rynkowe - mówi Jakub Bartoszek, dyrektor sprzedaży w Business Link.

Dostępność ma znaczenie

W dobie pandemii, kryterium przemawiającym za atrakcyjnością poszczególnych benefitów jest przede wszystkim ich dostępność i możliwość szybkiego wykorzystania. O ile praca elastyczna czy kursy internetowe to dodatki, które idealnie wpisują się w dzisiejsze realia, o tyle owocowe poniedziałki, pokoje gier i masażu okazują się niemal kompletnie nieprzydatne. Potwierdzają to badania zrealizowane przez PBS dla Sodexo and Rewards Services Polska, według których w ostatnim czasie niemal 6,4 miliona Polaków nie mogło bezpiecznie i bez przeszkód wykorzystać otrzymanego od firmy benefitu.

Czytaj więcej: Owocowy piątek to przeszłość. Pandemia weryfikuje rynek benefitów Aż 49 proc. ankietowanych wskazało także, że w obecnej sytuacji pracodawcy powinni dostosowywać oferowane dodatki do możliwości ich wykorzystania w nowych realiach. Czy tak się jednak dzieje? Okazuje się, że nie – zaledwie 16 proc. badanych stwierdziło, że ich szefostwo przeprowadziło jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. - Dostosowywanie rozwiązań w firmie do obecnych okoliczności jest niezwykle ważne, nie tylko ze względu na budowanie motywacji czy poziomu zadowolenia i komfortu pracowników. Dla pracodawców nowe rozwiązania biurowe to także wymierne korzyści w postaci efektywnie zainwestowanych środków. Dziś, gdy działy finansowe dwa razy oglądają każdą wydaną złotówkę, efektywność działań staje się ważna jak nigdy dotąd - mówi Jakub Bartoszek. Po pierwsze bezpieczeństwo Benefitem pracowniczym, który zwykle nie figuruje w zestawieniach i rankingach, jest dziś także poczucie bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia. Z badania PBS dla Sodexo and Rewards Services Polska wynika, że aż 70 proc. respondentów oczekuje od pracodawcy zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej. Polacy chcą wykonywać pracę w bezpiecznych biurach, jednak jak wynika z badań serwisu Pracuj.pl co trzeci ankietowany jest zdania, że poziom higieny w jego biurze nie jest zapewniany na odpowiednim poziomie. Higiena i bezpieczeństwo mają również fundamentalne znaczenie dla kandydatów. Według danych Grafton Recruitment oraz CBRE aż 43 proc. osób szukających pracy dokładnie sprawdza firmę pod względem bezpieczeństwa, weryfikując np. odległość biurek i dostęp do płynów do dezynfekcji. fot. Pixabay - Nasze codzienne obserwacje są tożsame z przytoczonymi wynikami badań. Mamy pełne przekonanie, że zapewnienie miejsca pracy o wysokim standardzie bezpieczeństwa, które można wykorzystać jako alternatywę dla pracy z domu, jest dziś realnym benefitem, na który zwraca uwagę coraz więcej pracowników i pracodawców - mówi Jakub Bartoszek i dodaje, że nie ma już powrotu do rozwiązań sprzed pandemii. - Mity związane z pracą zdalną zostały odczarowane, zarówno te negatywne jak i pozytywne. Dlatego hybrydowy model pracy zostanie z nami z pewnością na dłużej. Warto już dziś szukać rozwiązań, które na tę potrzebę odpowiedzą - ocenia. Podobnego zdania jest Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkim w Budimeksie. - Nie mam złudzeń, że formy pracy będą ewoluowały. Jednak jestem pewny, że pracownicy nie zostaną w domach na zawsze. Jeśli miałyby mieć miejsce stałe zmiany, to bardziej w kierunku modelu hybrydowego. A w nim potrzebujemy biurowców. Niedawno czytałem opracowanie, z którego wynikało, że jeśli chodzi o podpisywanie umów na wynajem powierzchni biurowych, to nie ma znaczącego spadku. Doskonałym przykładem jest PZU, które wynajęło blisko 47 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej na nową siedzibę. To chyba największa transakcja ostatnich lat, a doszło do niej właśnie w czasie pandemii. Pamiętajmy też, że średni czas najmu powierzchni komercyjnych wynosi od 5 do 7 lat. Tym samym firmy, które podpisały umowy, nie mogą z nich z dnia na dzień zrezygnować. Potencjalna zmiana może dotyczyć przyszłości. Jednak dziś nie wiemy, na jakim etapie pandemii jesteśmy. Więc nie wiemy, kiedy sytuacja będzie się normowała - wskazywał w rozmowie z PulsHR.pl. Elastyczność ma znaczenie Na rosnące znaczenie pracy elastycznej wskazują m.in. tegoroczne badania Grafton Recruitment i CBRE. Wynika z nich, że wybór home office jako modelu pracy jest wyłącznie tymczasową alternatywą dla pracy biurowej i w przyszłości ten trend będzie się nasilał. Zaledwie 6 proc. badanych chciałoby pracować wyłącznie z domu, a zdecydowana większość preferuje zbalansowany system mieszany. W badaniu pracownicy wskazywali m.in. na dużą potrzebę utrzymywania kontaktów międzyludzkich, ryzyko zaburzenia work-life balance oraz większe zmęczenie wynikające z łączenia obowiązków domowych z wykonywaniem pracy z domu. fot. Pixabay Podobne wnioski można wysnuć z najnowszego badania przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl,

w którym 57 proc. pracowników zadeklarowało, że w czasie pracy zdalnej doceniło możliwość chodzenia do biura i przeprowadzania bezpośrednich spotkań. I choć zdecydowana większość respondentów chciałaby kontynuować pracę zdalną po zniesieniu obostrzeń, to jedynie 16 proc. z nich planuje robić to w pełnym wymiarze godzin.

