Httpool daje darmową licencję i dzień wolny na grę w Cyperpunk 2077

Dziś wszyscy gracze chcą pracować w Httpool. Firma ogłosiła, że daje pracownikom dodatkowy dzień wolny na grę w Cyperpunk 2077 oraz przekaże im bezpłatną licencję.

Cyberpunk 2077 to obecnie najbardziej oczekiwana gra wideo na świecie. (Fot. Httpool)

Cyberpunk 2077 to najbardziej oczekiwana gra wideo na świecie. Po kilku przesunięciach terminu premiery, w nocy z 9 na 10 grudnia, gracze w końcu doczekali się i już kilka minut po północy mogli odebrać swoje gry. Jednak pojawił się problem. Skąd wziąć czas, by w nią zagrać.

W przypadku firmy Httpool, partnera reklamowego Twittera, która brała udział w kampanii promującej grę na TT, sprawa wygląda inaczej. Pracownicy zostali nagrodzeni przepustką do Night City (tak się nazywa świat w Cyberpunk 2077), dostali od pracodawcy do użytku licencje i dzień wolny na granie.

- Nasi gracze w Httpool mają teraz możliwość dołączenia do świata gry i odkrywania Night City! I są niezwykle podekscytowani, że będą mieli okazję, aby podzielić się swoimi przemyśleniami i wrażeniami - przyznają przedstawiciele firmy.

(fot. Twitter/Adam Badowski)

Jak dodaje Michał Witkowski, twitter client solution manager w Httpool w Polsce, udział w przygotowaniach do kampanii Cyberpunk 2077 na Twitterze był doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju. Jako zapalony gracz, Michał był również bezpośrednio zaangażowany we wspieranie CD Projekt Red, twórcy gry, przy globalnej premierze gry na Twitterze.

- Bycie częścią najbardziej oczekiwanej premiery gry w historii to tylko spełnienie marzeń. Kiedy dowiedziałem się o naszym zaangażowaniu w premierę, poczułem się naprawdę podekscytowany bo dla mnie jako gracza to wyjątkowy moment - skomentował David Geborek, twitter client solution manager w Httpool w Szwecji.

Jednak jeden dzień wolnego może nie wystarczyć. Gracze wyliczyli, że na przejście samej fabuły potrzeba 20-25 godzin. Jeśli dodamy do tego wątki poboczne, czas potrzebny na granie urośnie nawet dwukrotnie.

Niewiele wolnego czasu w trakcie prac nad grą mieli pracownicy CD Projekt. We wrześniu firma ogłosiła, że do czasu premiery gry będą oni pracować również w soboty. Jednak te dodatkowe dni w pracy powinny im się opłacić. Firma poinformowała, że w ramach rekompensaty za poniesione trudy przeznaczy do podziału między zespół 10 proc. rocznego zysku firmy z 2020 roku.

Obecnie kapitalizacja CD Projektu wynosi 32 mld zł.

