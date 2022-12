HR vs. nowe technologie. Zobacz specjalny odcinek turnieju Programista 100K

„Co symbolizuje liczba 404”? „Jaka jest różnica pomiędzy Java a JavaScript?”. To tylko dwa z kilkunastu pytań, jakie padły podczas specjalnego odcinka teleturnieju „Programista 100K”. Tym razem swojej wiedzy o programowaniu i nowych technologiach nie sprawdzali przedstawiciele branży IT, a ci, którzy na co dzień odgrywają bardzo ważną rolę w ich zawodowym życiu. Czy rekruterom uda się wygrać 100 000 złotych na cel charytatywny?

W odcinku „Programista 100K, edycja HRejterska” o główną nagrodę 100 000 złotych tradycyjnie, walczą dwie drużyny. Pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Z jednej strony ekipa „Od Rudolfa” w składzie Karolina Kołosowska, head od people w Just Join IT i Grzegorz Deszczka, Rekruter z Brodą.

Z drugiej Maja Knap, people and culture manager w United Robots i Anika Osmólska, people and culture manager w Traffit jako “Elfiary”.

W specjalnym, świątecznym odcinku teleturnieju o główną nagrodę walczą przedstawiciele działów HR firm związanych z branżą informatyczną. A praca rekrutera w branży IT, szczególnie dziś, jest wyjątkowo wymagająca. Chodzi nie tylko o trudności w pozyskiwaniu programistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Działy HR muszą także dysponować odpowiednim poziomem wiedzy (często nawet wykraczającej poza podstawowy poziom), by wstępnie ocenić kwalifikacje kandydatów na dane stanowiska i aby CV tych najlepszych nie umknęło. Czy stereotyp, że ci, którzy rekrutują niewiele wiedzą o specyfice pracy tych, którzy programują, jest prawdziwy? Przekonajcie się sami!

- W odcinku specjalnym puszczamy oko do branży IT. Wystawiliśmy drużyny HR, bo znamy specyfikę relacji pomiędzy rekruterami IT, a kandydatami. Celem jest przede wszystkim rozrywka na dobrym poziomie, ale co również istotne, pomagamy potrzebującym. Zachęcam do oglądania i subskrybowania kanału Just Join IT, nowe odcinki Programisty 100k pojawiają się co tydzień - wyjaśnia Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT, pomysłodawcy i organizatora teleturnieju Programista 100k.

Programista 100K