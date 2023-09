HR musi szukać nowych sposobów na zwiększenie zaangażowania w firmach

Co to oznacza dla pracodawców? Częstsze absencje, większy poziom rotacji, a co za tym idzie koszty z nią związane. Amerykański Instytut Gallupa oszacował niedawno (badania z 2022 roku) że niezaangażowani pracownicy kosztują 11 proc. globalnego PKB.

- Jak wynika z raportu Enpulse, aż 68 proc. badanych jest zdeterminowanych, by w pracy dać z siebie wszystko. 71 proc. docenia to, że mogą uczyć się w pracy nowych rzeczy. Czyż nie z takim zespołem chcielibyśmy pracować? Tymczasem grupa pracowników niezaangażowanych nie sprawdza się w tym co robi, nie wykazuje przy tym energii czy pasji. Po prostu robią co do nich należy, są nieszczęśliwi, a swoje frustracje często uzewnętrzniają, np. podważając osiągnięcia ich zaangażowanych kolegów i koleżanek - komentuje Monika Smulewicz, ekspert prawa pracy.

HR musi szukać nowych sposobów na zwiększenie zaangażowania i spełniania oczekiwań osób zatrudnionych. Uczestnicy konferencji "Nowa mapa potrzeb pracowników w 2024 roku. Rewolucja czy ewolucja oczekiwań" poszuka odpowiedzi na ten problem. Debata odbędzie się 26 września w Tychach. Jej organizatorem jest Nexteer Automotive Poland.

