Hays Poland zmienia adres. Wybrał nowoczesny biurowiec

Katowicki oddział Hays Poland szykuje się do przeprowadzki. Od listopada nowym miejscem pracy będzie wieża .KTW I.

Biurowce TDJ Estate w Katowicach (Fot. materiały prasowe)

Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, notowanej na giełdzie w Londynie największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną. Działa na rynku od 50 lat, w Polsce obecna jest od 2002 r., a w Katowicach – od 2005 r.

- Śląski rynek pracy charakteryzuje się dojrzałością i odpornością na zmiany. Pomimo wyzwań związanych z pandemią wciąż przyciąga nowych inwestorów, a śląscy pracodawcy nieustannie poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników - zauważa Karolina Szyndler, dyrektor katowickiego oddziału Hays Poland.

Jak dodaje, przeprowadzka dla katowickiego oddziału Hays to przede wszystkim szansa na rozwój.

- Poszukiwaliśmy elastycznej przestrzeni biurowej o wysokim standardzie, która zagwarantuje komfort pracy stale rosnącemu zespołowi konsultantów Hays i dogodny dojazd naszym klientom oraz kandydatom. Zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, prestiżowy kompleks .KTW odpowiedział na wszystkie nasze potrzeby - uzupełnia.

fot. materiały prasowe

.KTW I to należący do firmy TDJ Estate kompleks biurowy. Znajduje się w samym centrum Katowic, w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka i Strefy Kultury. Firma HAYS Poland podpisała z TDJ Estate umowę najmu na okres pięciu lat. Agencja zajmie na piątym piętrze biurowca .KTW I powierzchnię ok. 300 m kw.

Warto przypomnieć, że według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” firmy ABSL, miasto Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu odpowiadający za 3,0-3,5 proc. PKB Polski.

W ciągu ostatnich czterech lat zaobserwowano wzrost zatrudnienia w centrach usług w Katowicach i GZM na poziomie prawie 70 proc. Prognozy trendów na rynku pracy oraz stosunkowo wysoka odporność branży na pandemię wskazują, że do końca 2021 roku liczba osób pracujących w sektorze przekroczy 28,5 tys. pracowników. - Rozwój branży usług w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Aglomeracji sprzyja rozwojowi rynku pośrednictwa pracy. Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzył nas nowy najemca. Specjaliści na co dzień zajmujący się rekrutowaniem, mający świadomość, jak istotnym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji o życiu zawodowym jest miejsce pracy, wybrali właśnie nasz biurowiec. Jest to dla nas powód do dumy i kolejny dowód potwierdzający, że kompleks .KTW jest miejscem spełniającym najwyższe oczekiwania najemców i sprzyjającym rozwojowi ich biznesu - mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate. fot. materiały prasowe .KTW I ma 14 kondygnacji nadziemnych i trzy podziemne, oferuje powierzchnię biurową oraz usługową, do dyspozycji społeczności biurowca – .KTW Community – jest także przestrzeń .KTWmeets, czyli miejsce przeznaczone na spotkania, webinaria, czytanie książek. .KTW II, druga z wież kompleksu .KTW, zostanie oddana do użytku na początku 2022r. Mierząc 133 m jest najwyższym obiektem biurowym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zyskała już także swojego pierwszego najemcę – firmę PwC Service Delivery Center. Łącznie kompleks .KTW dostarczy na rynek ponad 62 tys. m kw. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Medusa Group z Bytomia.

