H&M uruchomił nietypową usługę. Bezpłatnie wypożyczy garnitur na rozmowę o pracę

Szwedzki gigant odzieżowy H&M wprowadził do swojego portfolio nietypową ofertę. Będzie bezpłatnie wypożyczał garnitury. W ten sposób chce wesprzeć mężczyzn podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Akcja ma podnieść pewność siebie mężczyzn starających się o pracę (fot. www2.hm.com)

Projekt realizowany jest pod nazwą ONE / SECOND / SUIT. Ma za zadanie zwrócić uwagę, że w takich sytuacjach życiowych jak rozmowa kwalifikacyjna ogromne znaczenie ma pierwsze wrażenie oraz pewność siebie.

- Dobre pierwsze wrażenie otwiera drzwi. Wejdź prosto na następną rozmowę kwalifikacyjną z ONE / SECOND / SUIT. Garnitur to nie strój. To pewność. Sygnał dla świata i przypomnienie sobie, że masz to, czego potrzeba - na swojej stronie zachęca do skorzystania z oferty H&M.

Firma po raz pierwszy uruchomiła nową usługę w połowie kwietnia na terenie Wielkiej Brytanii. W połowie maja ma być dostępna w USA. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie wypożyczyć garnitur na 24 godziny. Muszą zwrócić ubranie do podanej przez firmę pralni chemicznej. Klient będzie obarczony kosztami tylko w przypadku, kiedy poważnie uszkodzi garnitur.

Poza nową usługą H&M opublikował również podpowiedzi jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, by zwiększyć szansę na zdobycie nowej pracy.

Dowiemy się z nich, że warto stawić się na rozmowę wcześniej, by mieć psychiczny komfort i czas na przygotowanie. W przypadku rozmów online warto wcześniej przetestować mikrofon, kamerę oraz sprawdzić czy tło, na jakim będziemy się prezentować, jest odpowiednie. Sieć podpowiada też, że warto wiedzieć z kim będziemy rozmawiać oraz nie bać się spojrzeć w oczy naszemu rozmówcy. Radzi też nie bać się wyrażać opinii na dany temat oraz jasno i wyraźnie pokazać, że ta praca należy się właśnie tobie.

- Bycie bezpośrednim to znak, że wiesz, czego chcesz w życiu - czytamy na stronie H&M.

