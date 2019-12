Grupa Żywiec wdraża Intrabota. W kilka sekund odpowie na pytania pracowników

Intrabot ogólnodostępna baza wiedzy, z której pracownik może korzystać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Z powodzeniem można zlecić mu obsługę rozmaitych pytań HR, onboarding nowych pracowników, zarządzanie flotą, informacje o świadczeniach pracowniczych, wszelkich wnioskach, ogłoszeniach wewnętrznych, czy też szkoleniach.

Dzięki niemu pracownicy działu HR czy administracji zyskują cenny czas, który mogą przeznaczyć na inne obowiązki.

Intrabot to wewnętrzny chatbot, który automatyzuje zarządzanie informacjami wewnątrz firmy, udzielając pracownikom odpowiedzi 24/7 na dowolny temat dotyczący funkcjonowania pracownika w organizacji. To najnowszy produkt od Emplocity – firmy, która wcześniej stworzyła bota rekrutacyjnego.

- Zauważyliśmy ogromną potrzebę usprawnienia komunikacji wewnętrznej w firmach. Duża liczba pytań, które napływają od pracowników do działu administracji personalnej, działu HR, czy też działu komunikacji wewnętrznej, to pytania powtarzalne, które z powodzeniem może obsłużyć chatbot – mówi Krzysztof Sobczak, CEO Emplocity.

W sierpniu 2019 r., po wcześniejszym etapie pretestów, Intrabot został wdrożony w grupie Żywiec.

- Intrabot w naszej organizacji jest odpowiedzią na rosnącą liczbę powtarzalnych zapytań od pracowników z zakresu HR i administracji. To ogólnodostępna baza wiedzy, z której pracownik może korzystać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu i odpowiada w przeciągu kilku sekund. W najbliższej przyszłości będziemy rozwijać narzędzie o kolejne tematy - we współpracy z pozostałymi działami. Zarówno po stronie pracownika jak i całego HR widzę same korzyści z wykorzystania tego urządzenia- mówi Karolina Czarnecka, specjalista ds. administracji personalnej w grupie Żywiec.

Główne korzyści, jakie przynosi wdrożenie Intrabota w organizacji, oprócz odciążenia pracowników dotychczas obsługujących zapytania wewnętrzne, to przede wszystkim intuicyjność obsługi narzędzia, dostępność dla pracowników, łatwość zarządzania wieloma rozproszonymi wcześniej informacjami oraz pełen monitoring i analiza tematów najczęściej poruszanych przez pracowników.

Bot, dzięki zaawansowanym algorytmom AI rozpoznaje różne warianty pytań zadawanych przez pracowników, bez konieczności dodawania ich do bazy. Intrabot pozwala na stałe rozwijanie obszarów tematycznych, na które udziela informacji w zależności od potrzeb danej firmy. Z powodzeniem można zlecić mu obsługę rozmaitych pytań HR, onboarding nowych pracowników, zarządzanie flotą, informacje o świadczeniach pracowniczych, wszelkich wnioskach, ogłoszeniach wewnętrznych, czy też szkoleniach. Chatboty w onboardingu pracowników Chatboty mogą wspierać nie tylko rekrutację czy komunikację wewnętrzną w firmie, ale także onboarding. Proces wdrażania nowych pracowników jest czasochłonny dla obydwu stron, a dla działów HR przede wszystkim jest dodatkowo powtarzalny. Przekazanie szeregu dokumentów oraz informacji o firmie i procedurach, regulaminów oraz kwestii polityki firmy jest obowiązkowym elementem w przypadku każdego nowozatrudnionego. Wirtualni asystenci mogą zastąpić kadrowe i szybko przeszkolić pracowników oraz przeprowadzić ich przez wszystkie niezbędne formularze, jakie muszą wypełnić np. zgody i oświadczenia czy dokumenty o poufności. Chatboty dają również możliwość przeszkolenia pracowników w różnych zagadnieniach np. z BHP lub firmowych systemów – sprawdzą poziom wiedzy i przeprowadzą testy. Czytaj też: Chatboty podbijają HR. Nie tylko w rekrutacji Automatyzacja procesów zwiększa produktywność Chatboty w działach HR to pomocna dłoń dla osób odpowiedzialnych za kadry oraz samych pracowników. Specjaliści ds. HR wśród swoich obowiązków mają wiele zadań w obrębie planowania i koordynowania pracowniczych kwestii, a do tego muszą być stale obecni dla pracowników, którzy często zwracają się do nich ze swoimi potrzebami, wątpliwościami czy pytaniami dotyczącymi spraw wewnętrznych. I właśnie to zadanie mogą przejąć Chatboty – firmowe bazy wiedzy. Co więcej, wirtualni asystenci mogą być świetnym źródłem wiedzy o nastrojach panujących w firmie - pracownikom łatwiej zgłaszać uwagi poprzez zautomatyzowane narzędzia, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w kadrach. Chatboty wykorzystujące AI mogą na bieżąco zbierać informacje o potrzebach poszczególnych pracowników i pomagać im w odnalezieniu się w wewnętrznych procedurach. Zapewniają wysoki poziom komfortu, ponieważ pracownicy mają więcej śmiałości w zadawaniu nurtujących ich pytań przez czat niż podczas indywidualnych spotkań z HR-owcami. Na rozmowę z wirtualnymi asystentami nie trzeba się również umawiać na godzinę, można po prostu podłączyć się do komunikatora i uzyskać błyskawiczne odpowiedzi.