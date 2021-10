Grupa Żywiec, GSK Tech Poznań, LPP mają najlepsze biura w Polsce. Zobacz zdjęcia

Grupa Żywiec, GSK Tech Poznań, LPP, Clariant Services, Eurofins GSC IT, FMC Technologies, Callstack i Cavatina Holding - m.in. te firmy znalazły się w gronie laureatów konkursu Office Superstar na najlepszą przestrzeń biurową w naszym kraju.

Tak prezentuje się biuro Clariant Services (fot. mat. pras.)

Przestrzeń biurowa - mimo pandemii - pozostaje wizytówką firmy i miejscem, które buduje relacje pracowników.

Tylko w pierwszej połowie 2021 roku powierzchnia biurowa w Warszawie urosła o 226 tys. mkw., a w regionach o 124 tys. mkw. – wynika z danych CBRE, organizatora konkursu Office Superstar.

Jego laureatami zostało 13 firm, m.in. LPP, Clariant Services, Cavatina Holding.

- Choć zmiany wynikające z pandemii nie ominęły rynku biurowego, to znaczenie firmowej przestrzeni nie spadło. Pracownicy tęsknią za biurem. Z naszych badań zrealizowanych z Grafton Recruitment wynika, że 64 proc. z nich chce pracować hybrydowo - mówi mówi Natalia Wenzławska, zastępca dyrektora Marketingu i Komunikacji CBRE.

Biuro Immofinanz Services Poland (fot. mat. pras.)

Jak dodaje, potrzebują oni miejsca do wspólnej pracy, wymiany poglądów, utrzymywania dobrych relacji z innymi. Biura to także ważny element wizerunku firmy, który nie tylko jest w stanie przyciągnąć najlepszych, ale również utrzymać lojalność sprawdzonych, dobrych pracowników.

Biuro GSK Tech Poznań (fot. mat. pras.)

Jednak przystosowanie biur do nowych realiów wymagało od firm m.in. rozwoju technologii ułatwiających współpracę podczas pracy zdalnej, ale nie tylko kwestie techniczne były oceniane w tej kategorii. Jury dużą wagę przykładało do rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem i proekologicznym podejściem firm do przestrzeni, w której przebywają pracownicy.

Laureaci konkursu

Najbardziej wyróżniającymi się biurami w kategorii „Innowacje i technologie” w tegorocznej edycji konkursu CBRE Office Superstar okazały się biura mBank, LPP i Rockwool Polska.

Biuro GSK Tech Poznań (fot. mat. pras.)

W okresie pandemii wzrosło również znaczenie przestrzeni do współpracy w biurze. Odpowiednio zaaranżowane miejsce spotkań wpływa nie tylko na relacje, ale również kreatywność. W kategorii „Przestrzeń do współpracy” najlepsza okazała się firma GSK Tech Poznań, a wyróżnienia zdobyły Redbull i Immofinanz Services Poland. Biuro LPP (fot. mat. pras.) W tegorocznej edycji konkursu Office Superstar firmy zmierzyły się także na poziomie regionalnym. Nagrodę za najlepsze biuro w Warszawie otrzymała Grupa Żywiec, a wyróżnienie Polpharma Biologics. Biuro Eurofins GSC IT (fot. mat. pras.) Tytuł najlepszego biura w Poznaniu przypadł GSK Tech Poznań, w Łodzi firmie Clariant Services, a we Wrocławiu firmie Callstack. W rywalizacji na najlepsze biuro w Trójmieście zwyciężyło LPP, a wyróżnienie otrzymała firma Flowair. Wśród krakowskich biur numerem jeden okazało się biuro FMC Technologies, a wyróżnienie zdobyła Cavatina Holding. Biuro Rockwool Polska (fot. mat. pras.) - Tegoroczna edycja konkursu potwierdziła tezę, że dla wielu firm biuro to integralna część DNA firmy. To nie tylko przestrzeń z przysłowiowym biurkiem, krzesłem i drukarką. Dobrze zaprojektowane biuro to miejsce, do którego pracownicy chcą wracać, w których rodzą się nowe idee biznesowe i buduje się przywiązanie do pracodawcy, którego nie można uzyskać przez spotkania online – dodaje Natalia Wenzławska. Biuro Redbull (fot. mat. pras.)

