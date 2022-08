Gdańsk poszukuje tiktokerów

KDS

Gdańsk ogłosił casting na tiktokerów. Celem jest wyłonienie ambasadorów profilu miasta na TikToku. Za przeprowadzenie castingu odpowiada agencja Personal PR. Poza możliwością tworzenia tiktoków, zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. (fot. Pixabay)

– Miasto Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które ogłosiło casting w celu wyłonienia tiktokerów do stałej współpracy. Kampania promująca casting zostanie poprowadzona równolegle w mediach społecznościowych i w przestrzeni miasta. Do współpracy zaprosiliśmy gdańskiego tiktokera Piotra Bylinę, znanego pod pseudonimem Edzio. Raper, posiadający 1,6 mln obserwatorów na TikToku, będzie mentorem uczestników castingu, a zwycięzcy będą budować swoje materiały pod opieką popularnego twórcy – mówi Agnieszka Gutowska, head of social media, Personal PR.

Casting podzielony został na 3 etapy. Pierwszy potrwa do 26 sierpnia. Polega na zbieraniu zgłoszeń w formie filmów, w którym uczestnicy mają wyjaśnić, dlaczego to właśnie oni stanowią idealnych kandydatów do współtworzenia materiałów wideo na gdańskie profile. Następnie wybrane osoby poproszone zostaną o zrealizowanie zadania castingowego polegającego na nagraniu tiktoka w przestrzeni miasta. Po zakończeniu zbierania materiałów i obradach komisji, wybranych zostanie maksymalnie 3 laureatów. Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi między 19 a 25 września 2022 r.

W 2021 roku TikTok miał 1 miliard użytkowników na świecie i 100 milionów w Europie fot. materiały prasowe

– Projekt ma na celu rozwój gdańskiego profilu oraz zaangażowanie lokalnych tiktokerów w promowanie miasta. Poza możliwością tworzenia tiktoków, zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Wezmą również udział w warsztatach z tworzenia filmów na potrzeby mediów społecznościowych, które przeprowadzi Edzio. Zachęcamy do śledzenia informacji o castingu na oficjalnych kanałach Gdańska – dodaje Karolina Janik, CEO w Personal PR.

W 2021 roku TikTok miał 1 miliard użytkowników na świecie i 100 milionów w Europie. Z raportu agencji OpenMobi opublikowanego w 2021 roku wynika, że 60 proc. polskich użytkowników TikToka stanowią osoby w przedziale 18-34 lat. 34 proc. to użytkownicy mający 13-17 lat. 5 proc. stanowią osoby w wieku 35-44 lat. 80 proc. użytkowników TikToka to kobiety.

