Garniturom i garsonkom mówimy do widzenia. Luźny dress code bierze górę

Pandemia mocno wpłynęła na nasz biurowy dress code. Jeszcze kilka lat temu garsonka i garnitur były normą, dziś bardzo często jest nim wygodny dres czy też dużo mniej oficjalny strój.

Jak zaznacza Paulina Kupisz, specjalistka HR w Randstad Polska, współczesny dress code pełni funkcję wyrażania stylu i osobowości. Właśnie dlatego coraz częściej pracownicy pozwalają sobie na odejście od typowego dress code'u, który kojarzy się z garniturem czy garsonką, na rzecz fasonów, które bardziej wpisują się w trendy, ale też pozwalają na zachowanie profesjonalizmu i pewnej swobody.

- W organizacjach coraz częściej wyznaczane są dni w tygodniu, które pozwalają na bardzo swobodny styl, np. "casual friday". Takie dni mają wprowadzić większe rozluźnienie i otwartość, a także zmniejszyć bariery – mówi Kupisz.

Luźny dress code coraz częściej jest elementem komunikowanym w strategiach employer brandingowych firm dążących do zwiększenia zatrudnienia, w szczególności tych kierujących swoją ofertę do przedstawicieli najmłodszych pokoleń pracowników. Młodzi oczekują standardów umożliwiających im wybór na tyle swobodnego stroju do pracy, który będzie stosowny podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale jednocześnie będzie odzwierciedlał ich indywidualny styl i preferencje.

- W oczach milenialsów komfort pracy gwarantuje strój, który nie jest przebraniem, lecz bardziej biznesowym wariantem ubrań noszonych na co dzień, a jak wiadomo niewiele osób dobrowolnie wybrałoby garnitur czy garsonkę w dzień wolny od pracy – mówi Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland.

W podobnym tonie wypowiada się Iwo Paliszewski, CEE marketing & employer branding manager w agencji Antal. Jego zdaniem coraz mniej pracowników (szczególnie młodych z dużych miast) chodzi do pracy ubranych formalnie. Jak zauważa, do pracy jeździmy na rowerze czy hulajnodze, z kolei część obowiązków w korporacji jest wykonywana zdalnie, z domu lub gdzieś z trasy. Właśnie dlatego garnitur nie kojarzy się już tak mocno z sukcesem, choć przez dekady, jeśli nie wieki, uchodził za symbol statusu i pozycji.

- Milenialsi chcą być kreatywni. Wyglądać jak milion dolarów znaczy więc dziś dla nich coś zupełnie odwrotnego od powszechnych wyobrażeń, które panowały jeszcze kilka lat temu. Perspektywa braku konieczności noszenia stroju biznesowego każdego dnia pracy dla wielu pracowników jest bardzo kusząca i może wpłynąć na decyzję o wyborze nowego miejsca zatrudnienia. Stąd też luźny dress code coraz częściej jest benefitem lub elementem strategii wizerunkowej firm – podkreśla Iwo Paliszewski.

Pandemia i praca zdalna

Pandemia koronawirusa COVID-19 sporo zmieniła w podejściu do dress code'u. Po blisko 20 miesiącach ukierunkowania - gdzie tylko jest to możliwe - na pracę zdalną czytanie maili w piżamie w łóżku, wideokonferencja w dresie, zakładanie do pracy codziennych ciuchów, które nigdy nie widziały biura, stało się normą.

Michał Kędziora, ekspert mody męskiej i autor bloga Mr Vintage, w rozmowie z PulsHR.pl przyznawał, że sytuacja długotrwałej popularności pracy zdalnej przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie odzieżą domową.

- W ostatnich miesiącach bardzo mocno wzrosła sprzedaż takich produktów jak dresy, piżamy, kapcie i szlafroki. Wiele marek wprowadziło lub poszerzyło ten asortyment w swoich kolekcjach, zdając sobie sprawę, że to nie chwilowy trend lecz coś, co zostanie z nami na dłużej. Ubieramy się mniej elegancko, bo wiele osób nie chodzi codziennie do biura, w warunkach domowych motywacja do strojenia się spada. Czy to dobrze? Jeśli taki rodzaj stroju nie wpływa negatywnie na naszą motywację, to nie ma w tym nic złego. Oczywiście wyjątkiem są sytuacje, w których trzeba i wypada ubrać się bardziej elegancko, np. rozmowy kwalifikacyjne, ważne negocjacje czy spotkania - komentuje Michał Kędziora.

Czy jednak praca w domu wolna od „tradycyjnego” biurowego stroju jest właściwie czymś nagannym? Niekoniecznie – uważa tak tylko 27 proc. badanych, a 43 proc. wyraźnie się z tą opinią nie zgadza. Co więcej, tylko co trzeci respondent (33 proc.) wyraża opinię, że ubiór wybierany podczas pracy w domu ma przełożenie na efektywność wykonywania zadań.