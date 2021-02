Firmowy Dzień Kobiet i Mężczyzn. Pandemia pobudziła kreatywność

Czerwony goździk i rajstopy dziś to zdecydowanie za mało. Kurs masażu twarzy, voucher do kosmetyczki, bilety do kina czy teatru, wspólne śniadanie w modnej knajpie, śrubokręty czy burgery z dostawą do pracy (w tym roku również z opcją dostawy do domu). Firmom nie brakuje pomysłów na upominki z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. A święta te tuż tuż!

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 23 lut 2021 6:00





COVID-19 zmusił działy HR do bardziej kreatywnego spojrzenia na temat prezentów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w pracy. (Fot. Pixabay)

Dzień Kobiet ustanowiono w roku 1910 - jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

Dwa dni później przypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. To stosunkowo nowe święto po raz pierwszy obchodzono 1999 roku.

Dla firm te dwie daty oznaczają jedno. Poszukiwanie pomysłów na oryginalny upominek dla pań i panów. HR-owcom konceptu nie brakuje. Jaki powinien być "trafiony prezent"? Zapytaliśmy eksperta.

W tym roku firmy mają podwójne wyzwanie. Z racji pandemii część pracowników pracuje zdalnie, przez co trzeba znaleźć prezent, który dotrze do domu.

Jakimi pomysłami dzielą się HR-owcy na branżowych forach internetowych? Kreatywności z pewnością odmówić im nie można.

Jakie prezenty na firmowy Dzień Kobiet?

Prócz tradycyjnych ciętych kwiatów (lub wersji na dłużej, czyli kwiatów w doniczce) pojawiają się vouchery na wszelkiego rodzaju zabiegi upiększające. Wizyta u kosmetyczki, fryzjerki, manikiurzystki czy też masażystki w wielu firmach jest częstym podarunkiem z okazji marcowego święta. Są też obrandowane firmowym logo szminki i lakiery do paznokci. Fikuśne słodkości, bilety do kina czy teatru...

W czasach przedpandemicznych firmy zapraszały z okazji Dnia Kobiet panie na wspólne śniadanie w popularnej knajpce czy uroczystą kolację. Biżuteria z grawerem czy apaszka też pojawiały się na liście firmowych prezentów na Dzień Kobiet.

Co dla panów z okazji ich święta? Jedna z firm sięga po sprawdzony sposób: przez żołądek do serca... pracownika. Od kilku lat zamawia panom burgery. Dużą popularnością cieszą się też fikuśne skarpety czy krawaty.

COVID-19 zmusił działy HR do bardziej kreatywnego spojrzenia na prezenty z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w pracy. Na liście potencjalnych pomysłów znalazły się warsztaty online z wykonywania makram (zajęcie ma działać odstresowująco), komponowania lasu w słoiku lub jogi uśmiechu.

Pandemia okazała się inspiracją do zorganizowania pracownikom warsztatów online ze sposobów radzenia sobie ze stresem. Dużą popularnością cieszą się też karty podarunkowe, bony upominkowe, które bez problemu można wysłać na adres domowy pracowników.

Idealny prezent na firmowy Dzień Kobiet i Mężczyzn

Katarzyna Wilga z Lightness, firmy specjalizującej się w szkoleniach z employer brandingu, podkreśla, że jeżeli pracodawcy zależy na budowaniu pozytywnego employee experience, to celebrowanie różnych okazji i świąt w firmach jest ważne.

- Dzięki takim momentom możemy na chwilę zwolnić, oderwać się od codziennych firmowych obowiązków i - co najważniejsze - docenić osoby, które mamy na pokładzie, ich obecność, a także wkład w rozwój firmy. Wspólne rytuały i świętowanie pełnią w organizacjach ważną rolę kulturotwórczą i wpływają na pozytywny wizerunek pracodawcy także na zewnątrz - wyjaśnia ekspertka Lightness. Jak dodaje, jest to tym bardziej ważne, że pracownicy w Polsce nie czują się doceniani. Pokazują to badania - np. „Indeks Doceniania” - przeprowadzone przez HRM Institute, PreeShare i AmRest. Dlatego warto zadbać o ten aspekt, szczególnie teraz - w kryzysie spowodowanym pandemią, gdy okazji do integracji i budowania „ducha zespołu” mamy tak mało. Docenienie chroni przed złymi emocjami - Docenianie „chroni” przed gromadzeniem negatywnych uczuć, np. takich jak zazdrość, zawiść czy żal, które często pojawiają się w zespołach. Okazywanie wdzięczności poprzez celebrowanie różnych okazji może pomóc rozładować te rozmaite „zgrzyty” - łatwiej sobie z nimi poradzić, kiedy mamy fundament pozytywnych uczuć w sobie. Łatwiej też wygrywamy z biznesowymi przeciwnościami losu, jeśli czujemy, że pracujemy z ludźmi, którzy nas doceniają, a nasze dobre samopoczucie jest dla nich ważne - podkreśla Katarzyna Wilga. Zauważa też, że w naszej kulturze często działamy w takiej specyficznej próżni: pracujemy razem, dążymy do wspólnego celu, spędzamy razem wiele godzin, ale nie otrzymujemy żadnych sygnałów o tym, jak ktoś nas dostrzega i docenia nasze starania. - Przełożeni przeważnie działają według zasady: jeżeli pracownik wszystko robi dobrze, to nic nie mówią; jeśli coś jest źle, to wtedy pojawia się krytyka. Czas to zmienić i „pochylić się nad tematem” bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - apeluje. Warto tu zaznaczyć, że wszystkie gesty doceniania pracowników pozytywnie wpływają na ich zaangażowanie, motywację oraz zmniejszają stres. Dlatego nawet jeżeli pandemia nie pozwala na większe akcje eventowe, a w firmie nie ma budżetu na akcje prezentowe, to warto zdecydować się choćby na drobną inicjatywę - i np. przygotować kartkę okazjonalną, wysłać mailem, podziękować pracownikom czy zorganizować luźniejsze spotkanie online przy kawie, gdzie wspólnie się pośmiejecie. Tym bardziej, że w marcu możemy połączyć nie dwie, a trzy dobre okazje, czyli 05.03. - Dzień Doceniania Pracownika, 08.03. - Międzynarodowy Dzień Kobiet i 10.03. - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn...

