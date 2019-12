Firmowa wigilia, premie, bony podarunkowe. Co firmy planują dać pracownikom na święta?

Najpopularniejszą inicjatywą pracodawców, związaną z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, jest organizacja spotkania świątecznego. W tym roku 47 proc. firm spędzi tak czas ze swoimi pracownikami. Na drugim miejscu wśród popularnych benefitów znajdują się premie świąteczne. Przekazać je zamierza 34 proc. pracodawców.

26 proc. firm planuje wręczyć zatrudnionym bony podarunkowe, 22 proc. upominki, a 18 proc. wspólnie z pracownikami wziąć udział w akcji charytatywnej. 16 proc. przedsiębiorstw nie planuje żadnych dodatkowych aktywności związanych ze świętami.

- Od 5 lat zwyczaj organizowania świątecznych spotkań dla pracowników jest niekwestionowanym liderem wśród inicjatyw firm w okresie Bożego Narodzenia. Widzimy też, że od 2017 r. praktyka ta coraz bardziej zyskuje na popularności, podczas gdy wśród innych aktywności widoczne są spadki. 2 lata temu na organizację przyjęcia dla zatrudnionych decydowało się 4 na 10 przedsiębiorstw. Obecnie już prawie co druga firma proponuje wspólne spędzenie czasu. To miły zwyczaj, który dla szefów oprócz formy gratyfikacji może stać się okazją do lepszego poznania swojego zespołu i zrozumienia jego motywacji, mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i HR consultancy w Randstad Polska.

37 proc. pracodawców skupi się na jednej świątecznej inicjatywie – najczęściej zorganizują wigilię pracowniczą (14 proc.) lub przekażą pracownikom premię okolicznościową (10 proc.). Dwa bonusy świąteczne deklaruje 22 proc. firm. Najczęściej połączą przyjęcie świąteczne z premią (8 proc.). 30 proc. przedsiębiorstw deklaruje wręczenie pracownikom 3 lub więcej bonusów.

CZYTAJ DALEJ »

Z okazji świąt na jednego pracownika pracodawcy planują przeznaczyć więcej środków niż w ubiegłym roku. Aż 20 proc. przedsiębiorstw zamierza wydać ponad 500 zł (wzrost w tej grupie o 7 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem). Odsetek firm, które chcą zapewnić prezenty świąteczne o wartości od 100 do 300 zł, ukształtował się na poziomie 30 proc. (spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem). Odsetek pracodawców, którzy zapewnią zatrudnionym dodatkowe świadczenia w wysokości od 300 do 500 zł, jest na poziomie podobnym do zeszłorocznego poziomie i wynosi 19 proc.

Bony podarunkowe w większości firm (89 proc.) będą przyznawane wszystkim pracownikom. W przypadku premii okolicznościowych ta praktyka jest nieco rzadsza – 76 proc. planuje przyznać je wszystkim zatrudnionym, 16 proc. - większości pracowników, natomiast 7 proc. mniej niż połowie załogi. Przeważnie kwota bonów oraz premii będzie zróżnicowana np. ze względu na stanowisko czy dział.

Wyniki badania potwierdza Iwona Grochowska, CEO Nais, aplikacji do doceniania i nagradzania pracowników. Z danych Nais wynika, że w święta większość firm przyznaje bonusy swoim pracownikom. To bonusy mikołajkowe - na początku grudnia i te świąteczne – pod koniec miesiąca. Średnio firma daje pracownikom w prezencie od 100 do 150 zł. Wielu pracowników zbiera też pieniądze, przyznawane jako bonusy w ciągu roku, by w okresie świątecznym wydać większą kwotę i zrobić prezenty sobie i najbliższym lub zwyczajnie „dofinansować” swoje święta.

- Pracodawcy wciąż zamawiają też w tym roku paczki dla pracowników lub ich dzieci. Ten tradycyjny, miły gest przetrwał. Wiele firm troszczy się o paczki już we wrześniu, chcąc umilić swoim pracownikom czas końca roku – mówi Iwona Grochowska, CEO Nais.

Spośród kategorii nagród, które najczęściej w grudniu wybierają w aplikacji pracownicy, znajdują się: piękno, moda, uroda i zakupy oraz prezenty dla dzieci.