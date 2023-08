Firmowa impreza nie musi być przykrym obowiązkiem

- Jak mówi przysłowie: „Łatwiej iść przez ciemny las, kiedy ktoś idzie obok”. Każdy z nas potrzebuje czasami ręki, która wyciągnęłaby go z kłopotów. Skoro w pracy spędzamy blisko 1/3 dobowej aktywności, to gdzie, jeśli nie w tym miejscu, budować relacje? To pierwszy argument. Szkoda czasu na izolację - mówi Tamara Bieńkowska.

Co więcej, z badania „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce” przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe.pl wynika, że aż 2/3 Polaków dąży do budowania bliskich relacji w pracy, 57 proc. lubi większość swoich współpracowników. 80 proc. uważa, że dzięki znajomościom z kolegami z pracy, czerpią większą przyjemność z wykonywanych obowiązków i pracują wydajniej.

- Kolejny argument - skoro wiele osób definiuje się przez współpracę z innymi ludźmi, czemu odbierać im prawo do doświadczania przyjemności z więzi, która łączy ludzi grających do wspólnej bramki? - dodaje.

Współpracę i atmosferę w pracy może poprawić firmowa integracja - szczególnie teraz, gdy praca zdalna osłabia relacje pomiędzy pracownikami. Ludziom brakuje spotkań w nieformalnej atmosferze. Potwierdzają to dane z raportu firmy Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych”. 71,1 proc. pracowników uważa, że podczas pandemii zmniejszyła się integracja pracowników, a wśród nich 59,4 proc. deklaruje, że potrzebuje integracji z innymi pracownikami w nowej rzeczywistości.

Ile firm, tyle potrzeb. Pracodawcy chętnie organizują imprezy integracyjne

Prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Marcin Stolarz potwierdza, że po pandemii firmy ponownie zaczęły organizować imprezy integracyjne i spotkania firmowe.

- Integracja nadal jest kluczowym aspektem w budowaniu relacji wewnętrznych i współpracy z klientami. Takie spotkania pozwalają na swobodniejszą komunikację, poprawiając atmosferę pracy i zwiększając zaangażowanie pracowników. Dobrze zorganizowane imprezy integracyjne mogą też zwiększyć motywację i poczucie przynależności do zespołu, wpływając pozytywnie na wydajność. To wszystko sprawia, że zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami wzrosło – mówi Marcin Stolarz.

Na rynku istnieje wiele propozycji integracji. Imprezę firmową dla pracowników można zorganizować zarówno w mieście, jak i poza nim. Można przeznaczyć na nią jeden albo kilka dni. Wybór miejsca oraz formy imprezy integracyjnej zależy potrzeb danej firmy i jej pracowników. Przy wyborze miejsca na imprezę integracyjną mają znaczenie trzy elementy: lokalizacja, obiekt i charakter integracji.

W Katowicach imprezę integracyjną można zorganizować w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy kultowym Spodku (Fot. MCKatowice.pl)

Miejska integracja to różnorodne atrakcje w jednym miejscu

Część firm decyduje się na organizację imprezy integracyjnej - jednodniowej albo kilkudniowej - w mieście. Ta opcja ma wiele zalet. Pracodawcy mają do wyboru sporo atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i swoich pracowników. Na plus dla miast są także: atrakcyjna lokalizacja, szeroka baza hotelowa, dobra komunikacja ułatwiająca dojazd i poruszanie się po okolicy. Integracja w mieście może również zapewnić szerszy wybór opcji gastronomicznych i rozrywkowych.

- Organizacja imprez integracyjnych w mieście niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim miasta oferują bogatą i różnorodną paletę atrakcji adekwatnych do różnych potrzeb i oczekiwań. W mieście mamy do czynienia z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, co ułatwia logistykę i organizację imprezy. Miasta mają wiele restauracji, barów i kawiarni, oferujących różnorodne kuchnie i menu. To daje organizatorom większą elastyczność w planowaniu posiłków i innych atrakcji towarzyszących imprezie. Dodatkowo, organizacja integracji w mieście może być bardziej ekologiczna, ponieważ zmniejsza potrzebę podróży na dłuższe dystanse lub pozwala na dotarcie koleją, co wpływa na mniejszy ślad węglowy wydarzenia – mówi Marcin Stolarz.

Przykładowo Katowice dzięki różnorodnym atrakcjom, licznym udogodnieniom czy dobrej lokalizacji są świetnym wyborem na organizację eventu. Imprezę można zorganizować w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy kultowym Spodku.

- Klienci szczególnie doceniają różnorodność powierzchni dostępnych w MCK – od małych przytulnych sal po duże sale wystawiennicze na zdecydowanie większe imprezy, a także bardzo ciekawą architekturę i szeroką ofertę cateringu. Spodek natomiast przyciąga wyjątkową architekturą i legendarnością. To wszystko decyduje o udanej imprezie integracyjnej – mówi Marcin Stolarz.

Dobrze, jeśli w miejscu, które wybieramy na integrację, jest co robić.

- Odwołując się do przykładu Katowic, możliwość połączenia wizyty w obiekcie takim jak MCK czy Spodek z innymi atrakcjami, jakie oferują NOSPR, Muzeum Śląskie, Nikiszowiec, Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza, pozwala na przygotowanie ciekawego programu dla uczestników. Lokalizacja MCK i Spodka w centrum aglomeracji i samego miasta Katowice, w mieście z dużym wyborem hoteli dostosowanych do różnych preferencji i budżetów zapewnia odpowiednie zakwaterowanie w przypadku przedsięwzięcia o większej skali – dodaje Marcin Stolarz.

Odpoczynek na łonie natury, czyli kilkudniowa integracja poza miastem

Firmy, które chcą uciec od miejskiego zgiełku, decydują się na wyjazd na łono natury. W tym przypadku zazwyczaj organizowane są kilkudniowe wyjazdy.

- Otoczenie przyrody, cisza, możliwość kontemplacji, relaks na łonie natury – to wszystko sprzyja prawdziwemu odprężeniu, ułatwia skupienie, wzmaga koncentrację i pozwala na zebranie myśli. Łatwiej przyswajamy wiedzę, chętniej uczestniczymy w aktywnościach integracyjnych. Zwłaszcza że integracja za miastem to zdecydowanie większy wybór aktywności. Nasi klienci MICE wysoko cenią zarówno naturalne warunki i otoczenie przyrody, jak i bogate zaplecze sportowe Hotelu Arłamów, które wyjątkowo sprzyja organizacji firmowych wyjazdów integracyjnych. W hotelu Arłamów możemy zdecydować się na golf, tenis, piesze czy rowerowe wyprawy, przejażdżki konne, mecz piłki nożnej czy wyjątkowo odprężające kąpiele leśne – mówi dyrektor sprzedaży i konferencji w Hotelu Arłamów Marta Masłowska.

- Eventy organizowane w hotelu Arłamów niemal zawsze łączą konferencje branżowe, szkolenia firmowe z odpoczynkiem i przyjemnym spędzaniem czasu - mówi Marta Masłowska (Fot. hotel Arłamów)

Kilkudniowy wyjazd integracyjny ma wiele zalet. Po pierwsze nie powoduje zmęczenia uczestników. Jak zauważa Marta Masłowska, wyjazd jednodniowy, w ramach którego pracownik w ciągu jednego musi dojechać na spotkanie i wrócić z niego, a w międzyczasie skupić się jeszcze na części merytorycznej, może okazać się obciążający i przynieść więcej negatywnych aspektów niż korzyści.

- Wyjazd kilkudniowy, choć zajmie więcej czasu, zdecydowanie wiąże się z bardziej pozytywnym odbiorem. Bez problemu znajdziemy czas na spotkania biznesowe i część merytoryczną, jak i czas na prawdziwą integrację, nawiązywanie relacji, wymianę poglądów, a także relaks – komentuje Marta Masłowska.

- Ta ostatnia część jest tak samo ważna jak pozostałe, dlatego też eventy organizowane w Hotelu Arłamów niemal zawsze łączą konferencje branżowe, szkolenia firmowe z odpoczynkiem i przyjemnym spędzaniem czasu, często w formie aktywnej, „na sportowo” – aktywny wypoczynek wyzwala bowiem pozytywny emocje i daje poczucie zarówno odprężenia, jak i satysfakcji. Mecz piłki nożnej, golf, kręgle, a może sauna czy relaksujący masaż - u nas potencjał jest ogromny. Sport Arłamów to możliwość uprawiania 33 dyscyplin sportowych, a do tego dochodzi szeroka oferta gastronomiczna i nasze 3-poziomowe, jedne z największych w Polsce SPA Arłamów – dodaje.

Szkolenie i impreza w jednym miejscu? Wybór obiektu ma znaczenie

Oprócz wyboru lokalizacji ważny jest również wybór miejsca, w którym firmowy event się odbędzie. Wielofunkcyjność obiektów umożliwia zamknięcie pod jednym dachem różnorodnych wydarzeń. Jak mówi Marcin Stolarz, w ciągu dnia uczestnicy mogą się szkolić i integrować w mniejszych grupach po to, żeby wieczorem, w tym samym obiekcie, spotkać się na wspólnej imprezie. Elastyczność w wyborze odpowiedniej przestrzeni, czy to mniejszej kameralnej sali balowej, czy dużej sali wielofunkcyjnej, pozwala dopasować miejsce do charakteru konkretnego wydarzenia.

- Profesjonalna opieka od A do Z ze strony organizatorów to kolejny atut, na który zwracają uwagę firmy i agencje. Możliwość przechodzenia między różnymi przestrzeniami, z płyty kultowego Spodka do nowoczesnych przestrzeni Międzynarodowe Centrum Kongresowego, pozwala na płynny i zróżnicowany przebieg wydarzenia, co jest doceniane przez uczestników spotkań firmowych. Dodatkowo oferta doświadczonych catererów zapewnia udane doświadczenia kulinarne, co nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o zadowolenia uczestników imprezy. To wszystko sprawia, że wielofunkcyjność jest ważnym argumentem przekonującym firmy do organizacji imprezy w danym miejscu – mówi Stolarz.

Co ważne, dzięki skali oraz multifunkcyjności takich obiektów jak MCK i Spodek możliwe jest zorganizowanie każdego typu wydarzenia - zarówno małego, jak i bardzo dużego, skierowanego do nawet kilku tysięcy osób. To bardzo ważne szczególnie z perspektywy dużych firm, zatrudniających sporą liczbę pracowników, którym nie jest łatwo znaleźć miejsce na wyjazd integracyjny. Nie każdy obiekt pomieści co najmniej kilkaset osób.

Marta Masłowska potwierdza, że w przypadku dużej firmy zaplanowanie wyjazdu integracyjnego może okazać się niemałym wyzwaniem, ponieważ spora część obiektów konferencyjnych w Polsce nie jest w stanie obsłużyć większych wydarzeń, zwłaszcza jeżeli ma to być coś więcej niż biznesowe spotkanie.

- W przypadku Hotelu Arłamów jest wprost przeciwnie – nasz kompleks posiada przestrzeń, możliwości organizacyjne i jest w stanie zrealizować niemal każdy scenariusz wyjazdu integracyjnego. Przestrzeń konferencyjna Hotelu Arłamów liczy blisko 4000 mkw., z dodatkową możliwością przystosowania 240 ha terenu zewnętrznego. Posiadamy 14 nowocześnie wyposażonych klimatyzowanych sal konferencyjnych i dodatkową, wewnętrzną przestrzeń wystawienniczą. Nasza perełka to Patio – dziedziniec wewnętrzny o powierzchni ponad 2288 mkw. i 25 m wysokości, który możemy dowolnie zaaranżować i dostosować do każdego rodzaju eventu. Ta przestrzeń Hotelu Arłamów cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza dużych firm, które stawiają na prestiż i oczekują wyjątkowej oprawy eventu – mówi Marta Masłowska.

Formy integracyjne cieszące się największą popularnością

Marcin Stolarz jako jedną z najczęściej wybieranych form integracji wymienia bankiety - z udziałem zarówno pracowników, jak i kontrahentów, często z koncertami znanych gwiazd lub wystąpieniami znanych mówców lub w formie kolacji degustacyjnych. To na nie najchętniej decydują się firmy organizujące eventy integracyjne w Spodku i MCK.

- W ten sposób celebrowane są jubileusze, uroczystości firmowe, spotkania świąteczne i wigilie – podkreśla Stolarz.

Także turnieje sportowe organizowane w Spodku, np. mecze siatkówki, cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Od września do kwietnia można z kolei zorganizować turniej hokejowy, ponieważ Spodek ma swoje lodowisko.

- Spodek i MCK są także doskonałymi przestrzeniami do realizacji bardziej nietypowych idei, takich jak escape room czy gry szkoleniowe i warsztaty kreatywności. Elastyczność przestrzeni i możliwość organizacji różnorodnych wydarzeń, szytych na miarę oczekiwań, sprawiają, że to właśnie na te miejsca często decydują się organizatorzy imprez integracyjnych – dodaje Marcin Stolarz.

Jedną z najczęściej wybieranych form integracji są bankiety (Fot. Shutterstock)

Marta Masłowska mówi natomiast, że podczas integracji doskonale sprawdzają się gry zespołowe w plenerze, takie jak Arłamów Adventure Race, czyli bieg na orientację połączony z wykonywaniem zadań survivalowych i adventure. Ogromnym zainteresowaniem wśród grup cieszy się także gra terenowa Śladami Przemytników – piesza wyprawa po lesie w towarzystwie przewodnika, strażnika granicznego oraz dwóch wojskowych. Na trasie znajdują się kolejne zadania do wykonania. Ta atrakcja łączy w sobie szereg ciekawych informacji o pracy straży granicznej w Bieszczadach ze szkoleniem survivalowym.

- Zarówno sportowe wyzwania, zdrowa rywalizacja, jak i aktywności zespołowe z elementami team buildingu niosą wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i pracowników. Czas spędzony na zewnątrz, w otoczeniu przyrody, obcowanie z nią, bycie tu i teraz wpisuje się także w filozofię mindfulness, która w naszym hotelu funkcjonuje jako #HolisticMICE. Uczestnikom eventów w przerwach między spotkaniami organizujemy różne aktywności, zabiegi wspierające skupienie i odprężenie, np. serwujemy specjalnie dobrane menu mające za zadanie poprawienie pamięci i koncentracji, prowadzimy ćwiczenia oddechowe czy tzw. aerial jogę. W takim kompleksowym wydaniu kilkudniowy wyjazd integracyjny staje się w pełni satysfakcjonujący, z maksymalnymi korzyściami dla firmy – twierdzi Marta Masłowska.

