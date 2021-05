Firma budowlana stawia na rozwój swoich pracownic. Uruchamia specjalny program

190 pan pracujących w firmie budowlanej Cemex Polska otrzymało właśnie możliwość poszerzania swoich kompetencji. W firmie działa Forum Kobiet, które przygotowało program rozwojowy dedykowany pracownicom firmy.

Autor:KDS

• 7 maj 2021 12:08





Forum Kobiet w CEMEX istnieje od 5 lat (Fot. Pixabay)

Forum Kobiet w Cemeksie istnieje od 5 lat. Obecnie tworzy je 190 pań. To 80 proc. wszystkich kobiet pracujących w Cemeksie. FK właśnie uruchomiło specjalny Program Rozwojowy, który powstał w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań kobiet zatrudnionych w Cemex Polska. Uwzględniono w nim najczęściej zgłaszane tematy szkoleń. Tematyka zaplanowanych webinarów obejmuje m.in. autoprezentację i komunikację interpersonalną, perswazję i asertywność, personal branding oraz dbałość o własny dobrostan.

Warto zauważyć, że o ile jeszcze kilka lat temu branża budowalna kojarzyła się wyłącznie z mężczyznami, to powoli pojawia się w niej coraz więcej kobiet. Jak wynika z danych firmy Robyg, w 2019 roku kobieta była co piątym aplikującym na stanowisko w branży budowlanej, z czego 23 proc. spośród nich zdobyło pracę. Co ciekawe, rośnie także liczba kobiet wybierających ten kierunek studiów. W 2018 roku budownictwo wybrało 10 356 kobiet, co daje 34,1 proc. wszystkich studentów, a w 2017 roku było to 32,8 proc.

