Eko(logiczny) biznes jest możliwy. Oni pokazują, jak to się robi

Międzynarodowe badania przeprowadzone przez Tetra Pak Index pokazały, że rośnie świadomość ekologiczna wśród konsumentów. 2/3 badanych uznało, że zmierzamy w kierunku katastrofy ekologicznej i trzeba coś z tym zrobić. Ale czy da się w biznesie skutecznie połączyć pieniądze i ekologię? Rozmawiamy o tym z Anną Gorączką, green officerem w Żabka Polska. Jak podkreśla Anna Gorączka, biznes i ekologia idą w parze, jednak trzeba spełnić kilka warunków (fot. Unsplash/Bernard Hermant)

Anna Gorączka w Żabce zajmuje się poszukiwaniem i wdrażaniem nowych, przyjaznych dla środowiska i planety rozwiązań. Zapytana o to, czy można skutecznie połączyć zarabianie pieniędzy z byciem ekologiczną firmą, przyznaje, że tak. Jednak by robić to skutecznie, trzeba spełnić pewne wymagania.

- Sami jesteśmy tego przykładem. Jednak te dwa cele łączą się, o ile elementy ESG są zintegrowane ze strategią biznesową. W Żabce w modelu tworzenia wartości firmy, jednym z trzech filarów jest właśnie odpowiedzialność ESG i chociażby dekarbonizacja - wyjaśnia Anna Gorączka.

Zobacz całą rozmowę z Anną Gorączką, green officerem w Żabka Polska:

Jak dodaje, jeżeli te modele są zintegrowane i jest to kompleksowa strategia tworzenia wartości firmy, to pieniądze i cele niefinansowe - takie jak ochrona środowiska - idą jak najbardziej w parze.

Zapytana o przykłady proekologicznych działań w Żabce, podaje m.in. inwestycję we flotę hybrydowych samochodów.

- Ale działań jest dużo więcej, a wielu z nich po prostu nie widać po wejściu do sklepu. Bo kto zwraca uwagę na nowoczesne i innowacyjne chłodnictwo? - zauważa.

By klienci Żabki byli bardziej świadomi proekologicznych działań spółki, sieć otworzyła w Poznaniu sklep Żabka Eco Smart. Połączyła w nim ekologię i technologię, która na rzecz ekologii działa.

Tak wygląda sklep Eco Smart w Poznaniu (fot. Żabka Polska)

- Testujemy w niej perowskity, czyli innowacyjny pomysł naszej polskiej naukowczyni Olgi Malinkiewicz, korzystamy z paneli słonecznych, jest też ekomat, czyli maszyna do zbiórki butelek i puszek, a posadzka sklepu została wykonana z płytek zrobionych z fusów po kawie. Wszystkie zastosowane przez nas rozwiązania opisaliśmy i klienci po zeskanowaniu kodu QR mogą dowiedzieć się, ile dobrego dzieje się wokół sklepu oraz że są tego częścią - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Anna Gorączka.

Grupa Żabka wraz ze swoimi franczyzobiorcami tworzy ponad 45 tys. miejsc pracy. Sieć tworzy ponad 8700 sklepów.

