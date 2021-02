EEC Trends: Pracownicy chcą wrócić do biura, choć powody są różne

W czasie pandemii firmy z dnia na dzień musiały przestawić się na model pracy zdalnej. Jak wpłynęło to na pracę rekruterów i czy ten model aktywności zawodowej zostanie z nami na dłużej?

Autor:jk

• 18 lut 2021 17:10





Młodym osobom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu i relacji w pracy (Fot. Shutterstock)

Jak wskazuje Magdalena Bylinowicz, executive manager w HRK, rekrutacja to obszar, który od dłuższego czasu korzystał z takich opcji jak wideokonferencje, dlatego też przejście na tryb home office nie był tu tak bolesny jak w przypadku innych branż.

- Z jednej strony ułatwiło kontakt z kandydatami. Narzędzia do komunikacji mamy w komputerach, więc wygospodarowanie godziny na spotkanie z rekruterem jest łatwiejsze niż kiedyś, kiedy wiązało się to z dojazdem na spotkanie. Pod tym względem jest nam zapewne łatwiej - wyjaśnia Bylinowicz.

- Natomiast sama pandemia i czas niepewności nie sprzyja decyzjom o zmianie miejsca zatrudnienia - dodaje Bylinowicz.

Magdalena Bylinowicz zwraca również uwagę na inne kwestie. Podczas pracy zdalnej nie mamy spotkań przy kawie czy wspólnych imprez. Właśnie z tego powodu - jej zdaniem - całkowity home office nie utrzyma się.

- Kandydaci i klienci chcą wrócić do biura, chociażby w modelu hybrydowym - mówi ekspert HRK.

Również Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, trenerka, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, współzałożycielka, Job Crafting Polska, mówi, że część osób chce wrócić do biura, choć powody są różne.

- Są osoby, które pracują w kawalerce albo razem z kilkuosobową rodziną. One mają zupełnie inne warunki do pracy niż ci, którzy mieszkają w domku z ogródkiem. Warunki życiowe mają duży wpływ na postrzeganie pracy zdalnej - mówi Malwina Puchalska-Kamińska .

Nie bez znaczenia jest również wiek. Jak podkreśla Malwina Puchalska-Kamińska, młodym osobom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu i relacji w pracy.

- Relacje są bardzo ważne. To, czego nam brakuje podczas pracy zdalnej, to spontaniczne kontakty, czyli rozmowy w kuchni czy żarty. Często słyszę to na szkoleniach – wyjaśnia psycholog.

Tekst powstał podczas debaty "Kalejdoskop trendów. Food Foresight: scenariusze przyszłości dla rynku spożywczego. Praca zdalna, hybrydowa czy biurowa. E-commerce", która odbyła się w ramach drugiego dnia konferencji EEC Trends.

