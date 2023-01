Dzik zrobił karierę w biurze. Pracuje hybrydowo

W zimowej odsłonie kampanii do bohaterów animowanego świata dołącza Maciej Chrumczyk, dzik wykonujący pracę biurową. Niezadowolony z poprzedniej pracy, gdzie panowała “dziczyzna”, a także z wewnętrznych zasad i klimatu w firmie, postanawia poszukać nowego miejsca zatrudnienia. Korzystając z Pracuj.pl, zmienia on swoją sytuację zawodową na lepsze, przechodząc do zaufanego pracodawcy, u którego panuje przyjazna atmosfera, ma nowoczesne biuro, a praca jest wykonywana hybrydowo.

W kampanii powracają także spoty znane z poprzednich odsłon „W środowisku Pracuj.pl”. Działania kierowane są do przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym pracowników biurowych i fizycznych.

- Od startu naszej animowanej platformy komunikacyjnej do środowiska Pracuj.pl sukcesywnie dołączają kolejni bohaterzy, symbolizujący różne grupy zawodowe i doświadczenia pracowników. Chcemy, by za wysokiej jakości animacją i humorem krył się też konkretny pozytywny przekaz. Pracuj.pl od wielu lat jest wiodącym miejscem spotkań pracodawców z kandydatami w Polsce. Wiemy, że w 2023 roku wiele osób będzie szukać zaufanych, dobrych miejsc pracy, dających możliwości rozwoju i elastyczność. Dzięki stale rozwijanym funkcjom Pracuj.pl użytkownicy mają dodatkowe szanse znalezienia pracodawcy, który spełni ich oczekiwania - wyjaśnia Małgorzata Burcewicz, brand managerka Pracuj.pl.