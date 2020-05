Dzień Dziecka w czasie pandemii. Zamiast zwiedzania firmy słodkości i karty podarunkowe

Dzień Dziecka to kolejne święto po Wielkiej Nocy i weekendzie majowym, które z powodu pandemii będziemy obchodzić inaczej niż zawsze.

Z obawy przed koronawirusem część pracodawców może nie zorganizować pikników rodzinnych czy zwiedzania miejsc pracy dla dzieci swoich podopiecznych.

Jak inaczej przekazać pracownikom, że firma pamięta o najmłodszych? Mogą pomóc pracownikom spełnić marzenia najmłodszych domowników.

Pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka w wielu firmach stawały się tradycją. Wspólną zabawę w oliwskim Ogrodzie Zoologicznym organizowała m.in. firma ThyssenKrupp, która ma swoją siedzibę w Gdańsku czy Dr. Oetker i Lingaro. Święto najmłodszych było okazją nie tylko do obdarowania dzieci prezentami i zapewnienia im sporej porcji atrakcji, ale również do integracji między rodzicami - pracownikami. Z kolei dzień otwarty w firmie, połączony ze zwiedzaniem pomieszczeń, w których na co dzień czas spędzają rodzice był czymś powszechnym m.in. w firmie Eco-Okna czy przedsiębiorstwie De Heus lub sieci sklepów Biedronka.

Według ekspertów rynku otwartość na wsparcie pracowników w ich prywatnej sferze życia staje się coraz bardziej popularnym trendem. Firmy wykazują się coraz większym zrozumieniem wobec osób budujących ich zespoły.

- Dla wielu pracujących rodziców najważniejszym kryterium przy decyzji o zmianie pracy (ważniejszym nawet niż wysokość wynagrodzenia) jest elastyczność oraz work-life balance. Firmy, które postawią na politykę prorodzinną, mogą wygrać walkę o niejeden talent - w rozmowie z PulsHR.pl mowiła Aneta Tur, employer branding manager w MJCC, agencji specjalizującej się w employer brandingu.

Z raportu Pracuj.pl "Rodzice w pracy", dowiemy się, że nawet jedna trzecia firm przygotowuje dla dzieci pracowników okazjonalne paczki z prezentami. Z okazji 1 czerwca taki poczęstunek trafia m.in. do dzieci pracowników Biedronki.

Także Sodexo przygotowało rozwiązanie, które pracodawcy będą mogli wykorzystać w czasie pandemii. To karta podarunkowa dla dzieci do wykorzystania w wielu miejscach oraz sklepy stacjonarne i online, których asortyment dedykowany jest dzieciom i młodzieży.

- W trosce o emocje pracowników i ich przywiązanie do firmy warto zadbać, aby Covid-19 nie zepsuł ich rodzinom Dnia Dziecka. Pracodawcy mogą to zrobić, obdarowując zespół kartą podarunkową. To bez wątpienia uniwersalne świadczenie pozapłacowe, które daje rodzicom szansę wybrać i sfinansować prezenty, które zapewnią dzieciom niezapomniane emocje oraz wywołają uśmiech - mówi Ewelina Straszewicz, product manager w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

