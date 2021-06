Dopasowane do potrzeb pracowników. Oto nowe biuro Tpay

- Wartości naszej organizacji, które wskazują pracownicy, czyli zaufanie, kreatywność, elastyczność i wsparcie, są odzwierciedlone w użytych w biurze materiałach, formie i kolorach. Bardzo się cieszę, że pracujemy w tak przyjaznym otoczeniu, skłania ono do większych interakcji oraz wspiera pracowników fizycznie i psychicznie - opowiada Natalia Dykiert, head of people w Tpay.

Inspiracją do stworzenia biura Tpay była koncepcja Activity Based Working (ABW), co oznacza przestrzeń dopasowaną do pracowników i charakteru ich działań (Fot. mat. pras.)