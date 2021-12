Dodatkowy urlop i wysokie ubezpieczenie. Trzeba spełnić jeden warunek

Spółki Group One: Grow Now, Mediaplus, Labcon, Salestube oraz Value Media wprowadzają nowe, niestandardowe benefity dla pracowników z minimum 5-letnim stażem. W ich ramach otrzymają oni dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu oraz polisę na życie w wysokości nawet 2,5 miliona złotych.

• 17 gru 2021 14:15





Do spółek mediowych Group One w 2021 roku dołączyło blisko 200 nowych osób (fot. Shutterstock)

Spółki mediowe Group One, do których w 2021 dołączyło blisko 200 nowych osób, do listy benefitów dla wszystkich zatrudnionych takich jak krótsza praca w piątki, praca hybrydowa czy zajęcia z angielskiego, dodaje dodatkowy segment. W ramach podziękowań dla pracowników z ponad 5-letnim stażem, firma zdecydowała się na niestandardowe benefity, które adresują dwie różne potrzeby.

- Tworzenie najlepszego miejsca do pracy to nie tylko atrakcyjna oferta dla nowych pracowników, dzięki której w tym roku powitaliśmy w zespołach prawie 200 osób. To też dbanie o tych, którzy od lat budują sukces naszej firmy. Osoby, które pracują u nas dłużej niż 5 lat, mają ogromny wpływ na to, gdzie dziś jesteśmy jako organizacja. Dzięki nim możemy tworzyć śmiałe plany na przyszłość. Chcieliśmy im podziękować dając coś więcej niż przysłowiowe pamiątkowe pióro” – wyjaśnia Kamil Wiszowaty, CEO Group One Media.

Pracownicy z minimum 5-letnim stażem liczyć mogą na dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu oraz polisę na życie w wysokości nawet 2,5 miliona złotych.

- Dwa benefity, które wybraliśmy, odnoszą się do dwóch różnych obszarów życia. Z jednej strony chcemy zadbać nich o tu i teraz. Uważamy, że po 5 latach należy im się porządny urlop, dlatego biorąc 2 tygodnie wolnego, otrzymują drugie 2 dodatkowo. Myślimy też o przyszłości - chcemy, żeby nasi kluczowi pracownicy czuli się bezpiecznie. Dlatego oferujemy im ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i śmierci, które gwarantuje wsparcie finansowe ich bliskim w wysokości nawet do 2,5 mln zł - dodaje Wiszowaty.

Z raportu agencji Randstad „Employer Brand Research 2021”, w TOP 5 najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia znalazły m.in. stabilność zatrudnienia oraz równowaga między pracą, a życiem prywatnym. Według badania GfK, opieka medyczna jest na trzecim miejscu najbardziej pożądanych benefitów.

