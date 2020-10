Dodatkowy urlop dla pracowników Bolt opiekujących się psami ze schroniska

Bolt rozszerza pakiet benefitów pracowniczych o urlop "psacierzyński". Członkowie zespołu platformy, którzy zdecydują się na adopcję zwierzaka ze schroniska otrzymają trzy dni dodatkowego płatnego urlopu.

Autor:KDS

Psy są mile widziane w wielu biurach (Fot. Pixabay)

W czasie pandemii dbanie o dobre samopoczucie zespołu stało się dla nas szczególnie ważne - mówi Olimpia Kicielińska, people partner w Bolt.



Trzy dni płatnego urlopu to czas, który będzie można przeznaczyć na ułatwienie nowemu domownikowi zmiany otoczenia, wzmocnienie z nim więzi i zaaklimatyzowanie.

Bolt to jedna z najszybciej rozwijających się na świecie platform do zamawiania przejazdów.

O zaległy urlop psacierzyński mogą się ubiegać wszyscy pracownicy Bolt, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowali się na adopcję czworonoga.

- Wierzymy, że długofalowe korzyści wynikające z adopcji psa czy kota wpłyną na dobrostan naszego zespołu. Pandemia, ale i zmiany we współczesnym modelu rodziny sprawiają, że poczuliśmy, że czas niestandardowo podejść do zaspokajania potrzeb naszego zespołu w tak ważnym momencie życia, jak dołączenie nowego, czworonożnego członka rodziny do gospodarstwa domowego - dodaje Olimpia Kicielińska.

Czworonożny przyjaciel w domu, to jedno. Jak wynika z raportu firmy Nestle Purina „Pets at work”, aż 1/3 pracowników czuje się zdecydowanie lepiej, gdy w ich miejscu pracy istnieje możliwość przyprowadzenia zwierząt. Badani z całej Europy przyznawali również, że takie rozwiązanie sprzyja budowaniu przyjaznych relacji ze współpracownikami, buduje dobrą atmosferę pracy, a także pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Ponadto, obecność zwierzęcia działa również odstresowująco i sprzyja wydajności pracy. Wynika to z eliminowania u pracownika poczucia winy, związanego z pozostawieniem zwierzęcia w domu na znaczną część dnia.

Zyskują także pracodawcy - pracownik, który może przyprowadzić czworonoga do biura, jest bardziej przywiązany do firmy. Dodatkowo, tego typu rozwiązanie to niewątpliwie jeden ze sposobów na realizację strategii employer brandingowej, którą warto wcielić w życie, bo z kolejnymi pokoleniami pracowników rosną ich oczekiwania względem miejsca pracy.

Zresztą Nestle Purina testuje to rozwiązanie na własnej skórze. W ich biurach psy nie są niczym dziwnym. Również drzwi biura Royal Canin w Niepołomicach od 2011 r. są otwarte dla czworonożnych przyjaciół. Pomysł "Biura Przyjaznego Zwierzętom" był odpowiedzią na potrzeby współpracowników firmy, wśród których są zarówno profesjonalni hodowcy, jak i "zwykli" miłośnicy zwierząt. Dla nich pozostawianie psa na kilka godzin w domu bywa bardzo przykre. W efekcie spółka stworzyła politykę biura przyjaznego zwierzętom. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące zachowania się w obecności psa, zasady panujące w biurze, a także obowiązki leżące po stronie właściciela psa.

