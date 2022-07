Dodatkowe wolne za jazdę rowerem do pracy? Minister odpowiada

KDS

Dodatkowy dzień wolny lub krótszy czas pracy w zamian za jazdę rowerem do pracy. O wprowadzenie takich rozwiązań przez resort pracy dopytuje poseł Porozumienia. - Rower (...) mobilizuje nas do czynnej aktywności, a tym samym wpływa pozytywnie na nasze zdrowie - podkreśla Stanisław Bukowiec. Rower sprawdza się jako środek transportu do pracy (fot. Unsplash/Nelson Ndongala)

Stanisław Bukowiec, poseł Porozumienia Jarosława Gowina zapytał Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej czy rozważa wprowadzenie dodatkowych korzyści socjalnych dla osób, które na co dzień dojeżdżają do pracy na rowerze.

W swojej interpelacji poseł powołuje się na badania, z których wynika, że 75 proc. Polaków porusza się na rowerze, z czego 26 proc. korzysta z niego jako środka transportu do pracy.

Ministerstwo już odpowiedziało. Zapewnia, że nie ma żadnych przeszkód, by już teraz pracodawcy sami przyznawali dodatkowe gratyfikacje za wybór roweru jako środka transportu do pracy. Ale zapisanie takiego wymogu w ustawie już nie wchodzi w grę.

- Rower stanowi odciążenie dla bardzo często zakorkowanych ulic naszych miast, ogranicza wydalanie szkodliwych substancji, które są efektem spalania paliwa przez samochody, rozwiązuje problem ograniczonej ilości miejsc parkingowych oraz co najważniejsze – mobilizuje nas do czynnej aktywności, a tym samym wpływa pozytywnie na nasze zdrowie - wymienia korzyści z wyboru tej formy transportu Stanisław Bukowiec.

Dlatego skierował do resortu pracy wniosek o rozważenie wprowadzenia dodatkowych korzyści socjalnych dla osób, które na co dzień dojeżdżają do pracy na rowerze. Mowa tu o takich rozwiązaniach jak wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, skrócenia godzin pracy, zastosowania dodatkowej ulgi podatkowej lub innych stosownych rozwiązań.

- Coraz częściej spotykamy się z wprowadzanymi benefitami przez podmioty prywatne dla takich osób, z kolei rozwiązania wprowadzone przez rząd byłyby tego doskonałym uzupełnieniem - podkreśla poseł. Zwraca uwagę, że zasadne jest też rozważenie wprowadzenia specjalnych programów, które pomagałyby firmom w dostosowywaniu ich przestrzeni do potrzeb rowerzystów, np. budowę miejsc postojowych lub wind dla rowerów.

Przepisy pozwalają docenić za dojazd rowerem

Z odpowiedzi udzielonej przez minister rodziny i polityki społecznej wynika, że już teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by firmy same doceniały pracowników za korzystanie z roweru jako środka transportu do pracy.

- Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę, jeśli taka będzie jego wola, dodatkowych świadczeń dla pracowników. Może on w regulaminie wynagradzania ustalić również inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania pracownikom. Ponadto nie ma przeszkód prawnych, aby w regulacjach wewnątrzzakładowych pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne od pracy (np. dodatkowe dni urlopu), nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących - wyjaśniła minister Maląg. Czytaj więcej: W Polsce będzie krótszy tydzień pracy Jednocześnie podkreśla, że zasady przyznawania pracownikom dodatkowych świadczeń lub zwolnień od pracy albo dni wolnych od pracy muszą opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter. Dyskryminowanie bowiem jakiejkolwiek grupy pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jest zakazane. A w praktyce z uwagi na różną odległość dzielącą miejsce zamieszkania od miejsca pracy poszczególnych pracowników, nie każdy z nich może pozwolić sobie na wybór roweru jako środka komunikacji. Dlatego też resort nie pracuje nad prowadzeniem odgórnych rozwiązań. Holandia dopłaca rowerzystom Kilka lat temu holenderski rząd zdecydował się wprowadzić ulgi podatkowe dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze. Na stracie programu - w 2019 roku - rowerzyści mogli ubiegać się o 0,19 euro ulgi podatkowej za każdy kilometr, który przejadą do pracy i z powrotem. Z kolei w Polsce bonusy dla rowerzystów oferują niektórzy pracodawcy. Od 2018 roku urzędnicy pomorskiego urzędu marszałkowskiego dostają dodatek rowerowy – 70 zł miesięcznie. Przysługuje im, jeśli w miesiącu wybiorą rower minimum 15 dni. – Nasz region znany jest z rowerowych sympatii – mówił podczas ogłaszania programu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Gdańsk od kilku lat uznawany jest przez środowiska rowerowe za rowerową stolicę Polski. Szkolna akcja „rowerowy maj" cieszy się rosnącą popularnością nie tylko na Pomorzu, ale już w całym kraju. Sopocka spółka Blue Media od 2013 roku prowadzi program „Złotówka za kilometr". Firma płaci pracownikom 1 złoty za każdy kilometr przejechany rowerem w drodze do pracy. Także opolska firma Weegree dopłaca swoim pracownikom za każdy kilometr jazdy na rowerze do pracy.

