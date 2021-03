Docenianie nie musi być kosztowne. Często wystarczą słowa

Dziś 5 marca 2021 r. – Dzień Docenienia Pracownika. Nationale-Nederlanden, AmRest, MediaMarkt, Lidl, Biedronka pokazują, jak doceniać pracowników i dlaczego warto to robić.

Pod koniec 2020 r. sieć Lidl Polska przeprowadziła kampanię, w której podziękowała swoim pracownikom za pracę podczas ostatniego, wyjątkowo trudnego roku. Bohaterami byli ambasadorzy marki - pracownicy, którzy na co dzień pracują w sklepach.

- Docenienie w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich codzienną pracę. Są naszymi bohaterami. Wiemy, jak dużo wysiłku oraz zaangażowania wkładają w to, aby codzienne zakupy były dla milionów Polaków bezpieczne oraz odbywały się bez zakłóceń. W ramach podziękowań już w listopadzie wręczyliśmy pracownikom bony świąteczne, teraz wyrażamy naszą wdzięczność przy pomocy nowej kampanii - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR Lidl Polska.

Podobną akcję w tym samym czasie rozpoczęła Biedronka. W telewizji pojawił się nowy spot, którego głównymi bohaterami są pracownicy. Miał być to ukłon w stronę tych, którym w minionym, tak trudnym i niezwykłym, roku Biedronka zawdzięcza najwięcej.

- Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stała wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności, ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Dziękujemy za to przede wszystkim poprzez wyjątkowe benefity dla zatrudnionych w naszej sieci. Mam nadzieję, że nowa kampania sprawi, że wysiłek naszych pracowników będzie widoczny dla klientów, a pracownicy naszej sieci zostaną odpowiednio uhonorowani - wyjaśnia Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Z kolei Dagmara Seliga, dyrektor HR w MediaMarktSaturn Polska pokazała, jak należy doceniać pracowników, w serwisie LinkedIn. Po kilku miesiącach pracy z nowym zespołem w wyjątkowym poście podziękowała współpracownikom za zaangażowanie.

Zauważeni, docenieni, zmotywowani

- Mija czwarty miesiąc pracy z ekipą MediaMarkt. Dołączenie do nowej organizacji w czasach COVID-19 było nie lada wyzwaniem, ale dzięki mojemu fantastycznemu zespołowi ekspertów HR, onboarding i powrót do normalności był bardzo efektywny i udany! Dziękuję moim liderom i ich zespołom. Praca z wami jest niesamowitą przyjemnością. Dziękuję! - napisała Seliga.

Po czym wymieniła członków swojego zespołu i podziękowała im za ich unikatowe cechy i umiejętności. M.in. doceniła "spokój i strukturę prowadzenia projektów L&D" czy "zarządzanie kompleksowością obszaru compensation, benefit & payroll". Post został odebrany bardzo pozytywnie i doczekał się sporej liczby polubień. Z sympatią komentowali go również główni zainteresowani, czyli współpracownicy Seligi.

Źródło: LinkedIn

W spółce AmRest działa kilkadziesiąt programów doceniania pracowników, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym. Nagradzani są ambasadorzy m.in. za wdrożenia przełomowych rozwiązań czy wyjątkową efektywność.

Jak podkreśla cytowana w raporcie „Indeks Doceniania” Katarzyna Zadrożna, globalny dyrektor ds. doświadczeń pracowników i komunikacji w AmRest, dzięki temu pracownicy czują satysfakcję z wykonywanych zadań, mają realny wpływ na organizację, a firma osiąga lepsze rezultaty i nieustannie się rozwija.

- Jednym z wyrazów doceniania naszych pracowników jest nagroda Building Excellence Award. To najbardziej prestiżowa nagroda w AmRest, którą może otrzymać każdy pracownik albo zespół za niezwykłe osiągnięcia – pomysły, inicjatywy, programy czy projekty, które można nazwać przełomowymi. Nagroda przyznawana jest w każdym trymestrze (w maju, wrześniu i grudniu) przez zarząd, a nominacje zgłaszają sami pracownicy. To właśnie oni wskazują swoich kolegów i koleżanki, którzy według nich zasługują na docenienie – mówi Katarzyna Zadrożna.

- W AmRest funkcjonuje również nagroda WJM – otrzymują ją ci, którzy swoim zaangażowaniem, postawą i pracą sprawiają, że Wszystko Jest Możliwe. W naszych restauracjach nagradzamy pracowników miesiąca czy pracowników roku, fantastyczną obsługę klienta, realizację priorytetów miesięcznych – dodaje.

Dziękuję na co dzień

Liczą się także drobne gesty. W ubiegłoroczny Dzień Doceniania każdy pracownik we wrocławskim biurze otrzymał podziękowanie w formie kartki i słodkości oraz zestaw naklejek.

- Docenianie to nie tylko programy czy narzędzia, ale przede wszystkim sposób, w jaki traktujemy pracowników. Doceniamy ich zaangażowanie i wkład, tworząc radosne miejsce pracy – dajemy im możliwości rozwoju, realny wpływ na organizację, oferujemy benefity dopasowane do ich potrzeb – komentuje Zadrożna.

Firma Nationale-Nederlanden stara się, aby Dzień Doceniania stawał się codzienną praktyką.

- Stworzyliśmy program „Docenianie”, którego celem jest wzmacnianie ważnych dla nas postaw i kompetencji oraz budowanie elastycznej, zwinnej i skoncentrowanej na doświadczeniach kultury organizacyjnej. Zależy nam, aby współpracownicy na co dzień doceniali wzajemne zaangażowanie i oraz dobrą współpracę. Wykorzystujemy do tego drobne upominki - można wręczyć koledze czy koleżance na przykład voucher na zakupy internetowe czy do ulubionego sklepu, ale to sam moment "doceniam i dziękuję" jest najważniejszy - mówi Monika Gaździńska, ekspertka ds. rozwoju organizacji i doświadczeń pracowników w Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden podchodzi do tematu doceniania kompleksowo - stawia na edukację i rozwój umiejętności miękkich kadry menadżerskiej, konkretne narzędzia, symboliczne nagrody, pomocne w docenianiu zachowań, które wpisują się w firmową kulturę, a także są zgodne z wartościami oraz misją spółki.

- Takie podejście przynosi korzyści zarówno dla zespołu, jak i dla całej organizacji. Budujemy w ten sposób zaangażowanie pracowników, wzmacniamy przekonanie, że pełnią ważną rolę w naszej organizacji oraz dajemy przestrzeń do dobrej współpracy opartej na relacjach - dodaje Monika Gaździńska.

Warto doceniać pracowników

Jak wynika z badania „Indeks Doceniania” przeprowadzonego przez Preeshare, AmRest i HRM Institute, docenianie przekłada się na zachowania pracowników. Ci, którzy są doceniani, czują się bardziej zadowoleni ze swojej pracy - a jak wiadomo nie ma lepszego ambasadora firmy niż usatysfakcjonowany pracownik. Dane pokazują, że swoje miejsce pracy poleciłoby znajomemu 69 proc. osób, które są doceniane i chwalone, i tylko 12 proc. tych, które nie czują się doceniane.

Z raportu wynika również, że ocenianie i zauważanie wysiłków pracowników sprawia, że mają oni: więcej energii do działania (61 proc. vs 23 proc. badanych, którzy nie czują się doceniani), poczucie sensu w pracy (70 proc. vs 44 proc.), więcej satysfakcji z wykonywanych zadań (73 proc. vs 32 proc.). Docenianie zwiększa też poczucie szczęścia w pracy (70 proc. vs 16 proc.). Jedynym czynnikiem, na który poczucie doceniania nie ma aż takiego dużego wpływu, jest zaangażowanie w pracę (93 proc. vs 86 proc.).

Źródło: „Indeks Doceniania” Preeshare, AmRest i HRM Institute

Jak doceniać skutecznie?

Jak pracownicy chcieliby być doceniani? Na pierwszym miejscy znajduje się gratyfikacja pieniężna (97 proc. wskazań). 91 proc. respondentów chciałoby otrzymać voucher na interesujące szkolenie.

Co istotne, na trzecim miejscu (88 proc. wskazań) znajduje się zwykłe „dziękuję”, a tuż za nim (85 proc.) pozytywna informacja typu „dobra robota” oraz podziękowanie na forum firmy lub zespołu (76 proc.). To pokazuje, że nie trzeba nakładów finansowych, by sprawić, że zespół czuć się doceniony.

Źródło: „Indeks Doceniania” Preeshare, AmRest i HRM Institute

- Często ważniejsze od doceniania w formie nagrody finansowej jest zaufanie do pracowników, że dobrze wykonają swoje zadania, pochwała od współpracowników lub od szefa, najlepiej bezpośrednio po realizacji projektu, a także informacja zwrotna na temat naszej pracy. Kiedy czujemy na co dzień, że nasze wysiłki są zauważane i doceniane, mamy większą ochotę, żeby się starać i lepiej wykonywać swoją pracę, więc w konsekwencji zyskuje również pracodawca. Dlatego tak ważne jest zauważanie małych i dużych sukcesów, a także wysiłków wkładanych w osiąganie wspólnych celów – komentuje wyniki „Indeksu Doceniania” Jakub Semerda, CEO Preeshare.

Warto doceniać od razu, a nie czekać z pochwałą do rozmowy rocznej, bo wtedy nikt już nie pamięta wielu drobnych sukcesów, które wydarzyły się w ciągu roku, a które składają się na pracę każdego z nas.

- Ważne jest też to, żeby docenianie odbywało się na różnych poziomach organizacji, aby pracownik doceniał swoich współpracowników, szef doceniał podwładnych, a podwładni szefa. Potrzeba doceniania nie jest zależna od naszego stanowiska – każdy chce wiedzieć, że inni doceniają jego pracę – dodaje Semerda.