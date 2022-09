Czas na zmiany w biurach. To niezbędne

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przeprowadziła wśród najemców badanie w zakresie organizacji pracy biurowej po pandemii. 10 proc. pracodawców dokonało zmian w przestrzeni biurowej w trakcie pandemii, a blisko co czwarty planuje je wprowadzić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

24 proc. firm nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie dostosowania powierzchni biurowej do nowej rzeczywistości, co przekłada się na spadek wyniku o 6 pkt proc. względem badania z czerwca 2021 roku.

Niespełna 32 proc. badanych najemców biurowych zadeklarowało, że nie wprowadziło i nie wprowadzi żadnych zmian. Przyczyną takiej decyzji może być etap trwania umowy lub brak nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właścicieli na modernizację powierzchni. Ograniczeniem dla planów inwestycyjnych najemców może być również, obserwowany od początku 2022 r., wzrost kosztów wykończenia powierzchni.

- Nadal odsetek badanych firm, w których nie zdecydowano się jeszcze na wprowadzenie zmian w przestrzeni biurowej jest wysoki i wynosi 24 proc. Zaobserwowaliśmy, że często są to przedsiębiorstwa, które nie chcą ponosić kosztów związanych z rearanżacją biura. Czekają na wygaśnięcie umowy najmu, aby biuro w nowej lokalizacji odpowiadało ich potrzebom – komentuje Mariola Bitner, head of workplace strategy Poland w Cushman & Wakefield.

Mariola Bitner wskazuje, że w czasie pandemii wprowadzano głównie zmiany aranżacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracowników, realizowano również projekty, które były zaplanowane wcześniej.

- Jeśli chodzi o aranżacje, najczęściej projekty są planowane z dużym wyprzedzeniem i ich realizacja może trwać 2 lata, w zależności oczywiście m.in. od ich skomplikowania i od tego, czy negocjujemy umowę najmu w nowej lokalizacji, czy w obecnej - mówi.

Obecnie część klientów zaczyna tworzyć lub stworzyła strategię pracy hybrydowej i wdrażają nowe rozwiązania dotyczące zarówno aranżacji samej przestrzeni, jak i wprowadzania jasnych zasad i procedur.

- Są one niezbędne, aby utrzymać zakładaną efektywność pracowników, jak i zrealizować inne cele firmy, dotyczące kultury, współpracy i dzielenia się wiedzą. Ustalenie takiej strategii również trwa, a obecnie jest niezbędne do kontynuowania działalności bez ryzyka zwiększonej rotacji pracowników, co ma ogromny wpływ na działalność operacyjną i sytuację finansową firm - mówi Mariola Bitner.

Co się zmieniło? Z raportu wynika, że blisko 43 proc. wszystkich firm wprowadziło aplikacje do obsługi procesu rezerwacji biurek, salek oraz miejsc parkingowych.



Z kolei blisko 40 proc. respondentów wskazało, ze zdecydowało się na zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań i wideokonferencji. 32 proc. respondentów zdecydowało się na powiększenie lub dodanie nowych stref socjalnych. Natomiast 29 proc. badanych wskazało na plany redukcji liczby stanowisk pracy, co jest powiązane z przejście z tradycyjnego do hybrydowego modelu pracy.

W trosce o dobrostan pracowników

44 proc. wszystkich ankietowanych wskazało, że wprowadziło szereg rozwiązań mających na celu poprawienie dobrostanu osób przebywających w biurze. Do najczęściej wskazywanych rozwiązań możemy zaliczyć:

Zwiększenie ilości zieleni w biurze (59 proc.);

Wyposażenie biura w fotel do masażu lub zapewnienie usługi

masażysty (28 proc.);

masażysty (28 proc.); Wymianę mebli na bardziej ergonomiczne (28 proc.);

Poprawa akustyki (23 proc.) czy jakości powietrza w biurze (18 proc.).

Firmy nie mogą sobie pozwolić na wyszukane aranżacje

Mariola Bitner zaznacza, że skutki pandemii będą widoczne jeszcze przez wiele lat i wpłyną na czas trwania projektów i koszty aranżacji, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły.

- Firmy obecnie nie mogą sobie pozwolić na tak wyszukane aranżacje, jak było to jeszcze rok temu. Skutkuje to oszczędzaniem, a co za tym idzie wykorzystaniem ponownie jak największej ilości mebli i rozwiązań używanych teraz przez firmy. Pozytywnym skutkiem tych zmian jest mniejsza produkcja nowego wyposażenia niż wynikałoby to z ilości toczących się projektów, co wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko. Trend ten, związany z ponownym użyciem mebli, widoczny był już kilka lat temu i podyktowany był dbałością o środowisko. Obecnie aspekt finansowy oraz czas dostaw wpływa w równym stopniu na decyzje co do pozyskiwania nowych rozwiązań – dodaje.