Cushman & Wakefield gotowy na powrót pracowników do biura

Cushman & Wakefield poinformował o swojej gotowości na powrót części pracowników do biura w Warszawie.

By zapewnić im bezpieczeństwo firma wprowadziła szereg zmian. Wszystko po to, by pracownicy mogli czuć się bezpiecznie.

Wielu z nas tęskniło za innym, niż dom, środowiskiem pracy, ponieważ na co dzień potrzebujemy interakcji, wymiany wiedzy, energii i doświadczeń - mówi Krzysztof Misiak, head of Poland w Cushman & Wakefield.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield zdecydowała się na częściowy powrót pracowników do biura. W warszawskiej siedzibie firmy zastosowała rozwiązania zawarte w autorskiej koncepcji Six Feet Office (6FO), która wcześniej była wdrożona przez oddział w Amsterdamie.

- Zależało nam, żeby umożliwić naszym pracownikom możliwość pracy z biura przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Wielu z nas tęskniło za innym, niż dom, środowiskiem pracy, ponieważ na co dzień potrzebujemy interakcji, wymiany wiedzy, energii i doświadczeń. Zdecydowaliśmy się na częściowy powrót do biura w odpowiedzi na pytania i prośby pracowników, którzy mieli już dość pracy „przy kuchennym stole”. Interakcje zachodzące w biurze są w naszym zespole kluczowe i liczymy, że z czasem będziemy mogli pracować stacjonarnie w coraz większej grupie. Chcemy być też przykładem dla innych oraz „pozytywną referencją” dla naszych klientów - mówi Krzysztof Misiak, head of Poland w Cushman & Wakefield.

Aby pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa, firma zdecydowała się na takie rozwiązania, jak wprowadzenie kontroli liczby osób mogących jednocześnie przebywać w biurze, systemu dzielenia biurek, wprowadzenie specjalnych procedur dotyczących zachowania w biurze, dojazdu do pracy czy też korzystania z open space, kuchni i sal konferencyjnych.

Zgodnie z założeniem koncepcji 6FO wprowadzone zostało oznakowanie umożliwiające bezkolizyjne poruszanie się po biurze. Ograniczono również liczbę stanowisk pracy, co umożliwiło zachowanie bezpiecznego dystansu między pracownikami. Dodatkowo, w biurze znalazły się punkty dezynfekujące oraz specjalna izolatka dla osób, które źle się poczują. W porozumieniu z właścicielem budynku ustalono, że wentylacja w obiekcie będzie pracowała trzy godziny przed otwarciem i po zamknięciu biura, nawiewając w 100 proc. powietrze świeże. - Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasz powrót do biura był bardzo precyzyjnie zaplanowany. Zanim je otworzyliśmy, wszystkie nowe zasady funkcjonowania zostały bardzo dokładnie omówione z naszymi pracownikami. Upewniliśmy się, że wszyscy je znają. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych ludzi jest absolutnym priorytetem - mówi Kinga Bloch, head of human resources w Cushman & Wakefield. Czytaj również: Cushman & Wakefield wprowadza elastyczny model pracy

