Colliers uruchomił wyjątkowy program. Na Polaka czeka tylko jedno miejsce

Colliers International uruchomił we współpracy z Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) pierwszy w branży nieruchomości międzynarodowy program dla osób, które rozpoczynają swoją zawodową drogę w sektorze nieruchomości.

Rekrutacja do programu rozpocznie się 1 lutego 2021 r. (Fot. materiały prasowe)

Program umożliwi uzyskanie uznawanych na całym świecie kwalifikacji. Jednocześnie pozwoli doświadczyć życia i pracy za granicą. W ramach dwuletniego programu kandydaci (jedna osoba z każdego kraju) będą mieć możliwość podjęcia pracy w trzech z sześciu zakwalifikowanych do programu krajów: Danii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii. Z racji tego, że pandemia COVID-19 wciąż wywiera duży wpływ na nasze życie, proces rekrutacji zostanie przeprowadzony w sposób w pełni wirtualny.

Rekrutacja do programu rozpocznie się 1 lutego 2021 r. Firma chce, by osoby przyjęte do programu mogły spotkać się ze sobą osobiście dopiero przed ich pierwszą wymianą międzynarodową, która jest planowana na wrzesień 2022 r.

- Rozwój utalentowanych pracowników to jeden z kluczowych czynników decydujących o naszym sukcesie oraz warunek utrzymania pozycji lidera branży nieruchomości. Nasz nowy międzynarodowy program pozwoli nam pozyskać dynamicznych, utalentowanych pracowników z całego regionu, którzy tak samo jak my są podekscytowani perspektywą wspólnego budowania przyszłości - powiedział Chris McLernon, dyrektor generalny Colliers na region EMEA.

Jak dodaje Agata Błaszkiewicz, dyrektor ds. HR w Colliers International w Polsce, jest to program dający wyjątkową szansę poznania szeroko rynku nieruchomości młodym talentom, spojrzenia z różnych perspektyw oraz rozwijania się i uczenia w międzynarodowym środowisku od ekspertów Colliers i RICS.

Ciekawy program wspierający rozwój młodych ludzi od lat prowadzi również firma rekrutacyjna Adecco. W zeszłym roku odbyła się już 7. edycja programu „CEO for One Month”. To globalny program, kierowany do studentów i młodych absolwentów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w międzynarodowych firmach, a ich ambicje sięgają najwyższych stanowisk. W Adecco – dzięki tej inicjatywie - młodzi ludzie mogą rozpocząć karierę nietypowo – od najwyższego stanowiska w firmie.

