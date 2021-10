Ciemna strona pracy zdalnej. To oni najbardziej ją odczuli

Home office negatywnie wpłynął na młodych zatrudnionych. 71 proc. z nich odczuwa zwiększony dystans między współpracownikami, a 67 proc. ma problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji pracowniczych.

Badanie przeprowadzone przez firmę Chargifi na angielskich i amerykańskich pracownikach wskazuje jednoznacznie, że negatywne konsekwencje izolacji z powodu home office odczuwają głównie młodzi ludzie, będący przedstawicielami pokolenia Z i millenialsów. Według badania, praca w domu obniża ich zdolność do budowania i rozwijania relacji w pracy, co więcej, szkodzi również rozwojowi ich kariery.

Ponad dwie trzecie pracowników w wieku 18-34 lat twierdzi, że odkąd pracują w domu, trudniej im nawiązywać i utrzymywać relacje ze współpracownikami. 71 proc. czuje zwiększony dystans u kolegów z pracy, natomiast 54 proc. twierdzi, że długotrwała praca zdalna osłabiła ich relacje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dla porównania, starsze pokolenia pracowników nie zauważyły większego wpływu pracy zdalnej na ich relacje w pracy w ciągu ostatniego roku. Prawie jedna trzecia (31 proc.) respondentów w wieku powyżej 35 lat twierdzi, że ich zdolność do nawiązywania przyjaźni lub utrzymywania relacji ze współpracownikami nie zmieniła się od czasu podjęcia pracy zdalnej.

W badaniu zapytano również pracowników co czuliby, kontynuując pracę zdalną w pełnym wymiarze czasu. Aż 81 proc. młodszych pracowników twierdzi, że czuliby się bardziej odizolowani. Dla porównania, wśród osób w wieku powyżej 35 lat odpowiedziało tak mniej, bo 64 proc. respondentów.

Z badania płynie również wniosek, że dalsze kontynuowanie pracy zdalnej może pogłębić negatywne odczucia młodych pracowników i wpłynąć na ich poziom zaangażowania. 7 na 10 osób obawia się, że przy realizacji tego scenariusza straci okazję do spotkań towarzyskich, 63 proc. grozi spadek wydajności, a prawie 60 proc. będzie mniej lubić swoją pracę.

- Młodzi pracownicy szczególnie mocno odczuli negatywne skutki przedłużającego się home office, bo pracując z domu nie mogą obserwować bardziej doświadczonych pracowników i uczyć się od nich. A to szczególnie istotne dla nieukształtowanych jeszcze osób, które potrzebują interakcji z innymi. Dlatego dla nich najlepszym kompromisem jest praca hybrydowa, na którą decyduje się coraz większy odsetek firm. To rozwiązanie pozwala utrzymać w firmie młode talenty, jednocześnie zadowalając doświadczonych pracowników, który doceniają korzyści pracy zdalnej – ocenia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Według badania, 38 proc. osób szukając nowej pracy, priorytetowo zwracałoby uwagę na możliwość pracy hybrydowej. 52 proc. chciałoby spotykać się w pracy przynajmniej raz w tygodniu, a 42 proc. oczekiwałoby elastycznych godzin pracy.

Negatywne konsekwencje izolacji z powodu home office odczuwają głównie młodzi ludzie (Fot. Shutterstock)

Spotkania z ludźmi - benefitem?

Ponad jedna czwarta (29 proc.) pracowników z pokolenia Z i millenialsów wymieniła regularne spotkania towarzyskie i imprezy integracyjne jako jedne z najbardziej atrakcyjnych świadczeń pracowniczych, obok dobrej pensji (44 proc.), nowoczesnego środowiska biurowego czy wsparcia w zakresie dobrego samopoczucia (po 40 proc.) oraz możliwości rozwoju kariery i szkoleń (38 proc.).

Z kolei pracownicy w wieku powyżej 35 lat oczekują dobrej pensji (58 proc.), większej liczby dni urlopowych (51 proc.), elastycznych warunków pracy (50 proc.) i lepszej emerytury (43 proc.).

- Nasze badanie przeprowadzone na polskich pracownikach również wykazało dużą potrzebę szkoleń. Oczekuje ich 3 na 10 pracowników, więc podobny odsetek, co w USA i Wielkiej Brytanii. „Barometr Polskiego Rynku Pracy” wykazał również, że zatrudnieni oczekują benefitów w postaci wsparcia psychologicznego oraz dofinansowania do zdalnych form rozrywki, np. Netflixa. Natomiast z badania na zagranicznych pracownikach płynie jeszcze jeden ważny wniosek. Dla młodych ludzi ogromną wagę w kwestii benefitów odgrywa element społeczny i integracja. Co ciekawe, osobom powyżej 35 lat już tak mocno na tym nie zależy, a na liście ich priorytetów znacznie wyżej znajdują się wysoka pensja, długi urlop czy lepsza emerytura – zauważa Krzysztof Inglot.

W podobnym tonie wypowiada się Artur Skiba, prezes agencji Antal, który podkreśla, że praca zdalna z nami zostanie, ale w formie mieszanej.

- W miarę upływu czasu zainteresowanie pracą wyłącznie w trybie zdalnym zmniejszyło się. Okazało się, że ludzie jednak potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i najbardziej odpowiada im hybrydowa praca. Jest to szalenie istotne. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy są w stanie zrezygnować z wyższej pensji po to, aby móc kilka razy w tygodniu przychodzić do biura. Znamy takie przypadki wśród naszych klientów - komentuje Artur Skiba.