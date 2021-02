Castorama łączy siły z Worksmile

W 2020 roku, znaczna część naszego życia przeniosła się do świata online. Wiele zmieniło się w funkcjonowaniu firm, a pandemia postawiła nowe akcenty w świecie benefitów. Wraz z początkiem 2021 rok, nowy system kafeteryjny swoim pracownikom zaproponowała Castorama.

Rzeczywistość w jakiej przychodzi nam funkcjonować od blisko roku mocno przewartościowała dotychczasowe potrzeby pracowników, rewolucjonizując rynek świadczeń pozapłacowych. Część znanych z nich straciło rację bytu, inne zyskały na wartości, pojawiły się też zupełnie nowe.

Na taką formę docenienia i wsparcia budowy przynależności wśród pracowników postawiła Castorama, wdrażając wśród pracowników nową platformę kafeteryjną.

Od początku 2021 roku Castorama rozpoczęła współpracę z Worksmile. Wdrożenie nowego rozwiązania poprzedziło kilka miesięcy wytężonej kooperacji obu zespołów oraz współpracy z poprzednim dostawcą, dzięki któremu przejście na nowe narzędzie jest bardzo płynne. Efektem współpracy z Worksmile jest platforma, która pozwala elektronicznie wnioskować o benefity oferowane przez pracodawcę oraz korzystać z bogatej oferty kafeterii.

Nowym rozwiązaniem objętych zostało kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad osiemdziesięciu sklepach w przeszło sześćdziesięciu miastach w Polsce.

Rozwiązanie nie tylko gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. Pełni również funkcje platformy komunikacyjnej, przypomina o ważnych terminach związanych z benefitami, motywuje do aktywności fizycznej i zachęca do dzielenia się osiągnięciami sportowymi oraz bada zadowolenie pracowników z oferty benefitowej poprzez ankiety.

- Przy wdrażaniu nowego rozwiązania najistotniejsze były dla nas cztery elementy. Pierwszy to dostęp do platformy z dowolnego urządzenia, a więc również przez aplikację mobilną. Drugi – przejrzystość prezentacji benefitów oferowanych przez pracodawcę, szczególnie w przypadku ogromnego spektrum możliwości. Istotnym warunkiem była również łatwość skorzystania z nich, to znaczy umożliwienie wnioskowania online, a tam, gdzie ze względów prawnych jest to konieczne, automatyczne generowanie się dokumentu do wydrukowania i podpisania. Dzięki temu pracownik może szybko i w łatwy sposób dokonać wyboru i skorzystać z dowolnego benefitu a osoby akceptujące wnioski czy administrujące benefitami mogą działać w oparciu o spójne dane z jednego źródła. Ostatnim z elementów jest możliwość dalszego rozwoju platformy i digitalizacji kolejnych procesów – wyjaśnia Ewa Załęska-Werłaty, kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów w Castorama Polska.

Co wybierają pracownicy?

Wśród oferowanych możliwości są między innymi ubezpieczenia, pakiety medyczne, usługi i produkty w formie voucherów lub zniżek.

– Szanujemy to i cieszymy się z tego, że nasi pracownicy są różni i mają różne potrzeby, dlatego już od kilku lat dajemy pracownikom wybór, dzięki któremu mogą realizować swoje indywidualne potrzeby w oparciu o nowoczesną platformę. Każdy pracownik, w zależności od progu dochodowego, otrzymuje określoną liczbę punktów i on sam decyduje, na co przeznacza punkty: dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, zakupy bonów czy voucherów. Benefitem bardzo chętnie wybieranym przez naszych pracowników są dopłaty do wypoczynku, korzystają z tej możliwości niemal wszyscy nasi pracownicy. Dlatego naszym priorytetem było umożliwić wnioskowanie o dofinansowanie w maksymalnie prosty sposób. Oprócz tego platforma zapewnia pracownikom dostęp do setek wejściówek, biletów, voucherów, okazji i zniżek. Dbamy o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie – podsumowała Ewa Załęska-Werłaty.

Zgodnie z raportem „Wellbeing, społeczności i benefity firmowe, czyli jak możesz wspierać employee experience, raport Worksmile i Great Digital, 2020” miejsca, w których pracownicy wydają środki przekazywane przez pracodawców zmieniają się wraz ze zmianą sytuacji. Bardzo popularne w poprzednich latach dofinansowanie udziału w zajęciach fitness lub ćwiczeniach na siłowniach, obecnie praktycznie nie jest wybierane. Za to coraz większym powodzeniem cieszą się zakupy w sklepach i supermarketach oraz zakupy dla domu. Jak wynika z obserwacji firmy, sytuacja wygląda nieco inaczej wśród pracowników Castoramy. Chociaż sytuacja związana z pandemią miała zdecydowany wpływ na dostępność usług z zakresu sportu, to wciąż dużą popularnością cieszą się benefity związane z aktywnością fizyczną pozwalające zachować dobrą formę.