Capgemini wraca do biur. Ale model hybrydowy zostanie na dłużej

Ponad trzy miesiące temu 95 proc. pracowników Capgemini przeszło na tryb pracy zdalnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Już w marcu firma powołała specjalny zespół stale monitorujący sytuację i odpowiedzialny za wdrażanie odpowiednich środków i procedur zgodnych z wytycznymi sanitarnymi

Obecnie firma zaczyna organizować pracę na nowych zasadach, priorytetowo traktując zagadnienia bezpieczeństwa.

W trakcie pandemii firma, pracując niemal w całości online, zachowała ciągłość działań biznesowych, prowadziła i nadal prowadzi regularną rekrutację zdalną, także szkolenia wstępne odbywają się w formie online oraz dzięki specjalnej platformie, pomagającej przyszłym pracownikom we wdrożeniu w kulturę organizacyjną firmy w trybie zdalnym. Poza tym firma starała się pomagać w walce z negatywnymi skutkami koronawirusa, m.in. wsparła akcję "Obiady dla medyków".

- Bezpieczeństwo pracowników było i nadal jest naszym absolutnym priorytetem. Za sprawą odpowiedniego planowania, wykorzystania dotychczasowych inwestycji technologicznych i wysokich kompetencji menedżerskich, Capgemini była jedną z najszybciej wdrożonych w pracę zdalną organizacji w swojej branży. Przejście zespołów na nowy tryb działania odbyło się płynnie, zapewniliśmy wszelkie niezbędne narzędzia oraz wsparcie osobom wykonującym swoją pracę z domu - mówi Ewa Gołębiewska-Krzyżan, dyrektor personalna Capgemini Polska.

Trochę z domu, trochę z biura

Obecnie firma zaprasza część pracowników do pracy w biurach. W pierwszej kolejności zespoły, którym trudniej jest wykonywać zadania w zdalnym trybie. Szacuje się, że najszybciej do pracy biurowej powróci zespół we Wrocławiu, natomiast najpóźniej do nowego biura Face2Face wrócą pracownicy z Katowic, ze względu na zaostrzony reżim sanitarny na Śląsku. Niemniej, we wszystkich placówkach Capgemini obowiązują wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wprowadzono szereg norm, których zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa. Jednocześnie firma przyznaje, że home office na pewno pozostanie modelem, który na dłużej wpisze się w organizację pracy, ale wiele osób wolałoby już wrócić do biurowej przestrzeni.

- Capgemini stawia na jedność i integrację zespołów, dlatego też praca w biurze była i nadal jest dla nas preferowanym modelem. Każde stanowisko pracy tworzone jest z myślą o wygodzie, komforcie, a także bezpieczeństwie pracowników. Wierzymy, że tworzona przez nas przestrzeń jest inspirująca i sprzyja płynnej wymianie umiejętności i wiedzy pomiędzy zatrudnionymi osobami. Dzięki przekazywaniu sobie najlepszych praktyk i ciągłą wzajemną naukę, nasi pracownicy mogą się rozwijać w rolach ekspertów. Pandemia z pewnością zwiększy elastyczność oferowanego przez nas modelu pracy, jednak wciąż biuro będzie przestrzenią zwiększonej współpracy - mówi Grzegorz Wołodko, dyrektor Software Solutions Center w Capgemini. Branża rekrutuje Rynek pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i w IT wydaje się być stabilny. Centra nowoczesnych usług biznesowych Capgemini obejmują szereg specjalizacji z obszaru IT, ale również usługi finansowe czy HR. Grupa Capgemini nieustannie prowadzi rekrutację zdalną, poszukując przede wszystkim kandydatów z kompetencjami cyfrowymi. Regularnie odbywają się rekrutacje na stanowiska programistów, architektów i deweloperów IT, ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyki, czy też uczenia maszynowego. Nie brakuje też ofert pracy związanych ze znajomością języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, ale też hiszpańskiego, czy niderlandzkiego. Z raportu ABSL wynika, że w 2019 r. powstały 53 nowe centra, z czego 19 zostało stworzonych przez polskie firmy. Najwięcej inwestorów zagranicznych (9) pochodziło z USA. W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10 proc. tworząc łącznie 338 tys. miejsc pracy. Mówiąc o branży usług nowoczesnych, trzeba mieć świadomość, że mają one międzynarodowy charakter - 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych a gros centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata. Autorzy raportu wskazują również na przeszkody, jakie mogą spowolnić rozwój branży. Jedną z nich będzie wspomniana wyczerpująca się pula pracowników. Szczególnie, że wraz ze stopniem skomplikowania świadczonych w Polsce usług rosną wymagane do ich realizacji kwalifikacje. Raport wskazuje tu na niewydolność systemu edukacji i konieczność doszkalania pracowników przez pracodawców. - W rozwoju gospodarczym państw kluczowy jest system edukacji, przystosowany do oczekiwań rynku pracy i rosnących wymogów pracodawców. Jeśli chcemy tworzyć miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, musimy budować przewagę konkurencyjną na bazie nowoczesnej edukacji. Dziś zbyt często na pracodawcach spoczywa konieczność kształcenia pracowników wchodzących na rynek - Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL.