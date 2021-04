Bycie eko pomaga w rekrutacji pracowników. 4 na 10 osób zwraca na to uwagę

Przy decyzjach zawodowych wciąż najważniejszą rolę odgrywa oferowane wynagrodzenie. Jednak w ostatnich latach pojawiają się także inne, nowe czynniki. Wpływ firmy na środowisko jest niewątpliwie jednym z nich. Nawet 4 na 10 badanych może uzależniać od niego choć częściowo podejście do rekrutacji - mówi Aleksandra Skwarska, starsza specjalistka ds. PR i CSR w Grupie Pracuj.

Według badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska w październiku 2020 ponad połowa z Polaków wskazywała ochronę środowiska jako jedną z kluczowych dziedzin, z którymi Polska ma najwięcej problemów. Dla społeczeństwa te elementy stają się coraz ważniejsze. Dlatego badacze Pracuj.pl postanowili sprawdzić, jak obecna debata o ochronie środowiska wpływa na postawy rekrutacyjne i zawodowe.

Wyniki badania pokazały, że podejmowanie działań proeko ma zdecydowanie pozytywny wpływ na postrzeganie marek i firm przez Polaków. 66 proc. respondentów ocenia pozytywnie zjawisko wspierania przez firmy ekologii i ochrony środowiska. Kolejne 27 proc. ma do niego obojętne podejście, a tylko 7 proc. - ocenia je negatywnie.

Okazuje się też, że wyniki dotyczące postrzegania działań proeko nie różnią się znacząco w poszczególnych grupach wiekowych mimo dominującego przekonania o szczególnej roli przypisywanej im przez Generację Z (18-24 lata) czy Pokolenie Y (25-39 lat). Większy wpływ na ocenę działań biznesu związanych z ekologią widoczny jest natomiast pod względem wykształcenia. Najrzadziej odnoszą się do nich pozytywnie osoby z wykształceniem podstawowym (57 proc.), najczęściej – badani z dyplomem uczelni wyższych (73 proc.).

Respondenci zostali zapytani o to, jak informacja o aktywności proeko pracodawcy wpłynęłaby na ich podejście do procesu rekrutacyjnego, w którym uczestniczą. Jak się okazuje, 39 proc. Polaków byłoby w takiej sytuacji bardziej zdeterminowanych do starania o pracę. Dla największej grupy, bo aż 46 proc. osób taka informacja byłaby obojętna. 16 proc. respondentów poczułoby się zniechęconych do rekrutacji.

Badanie nie wykazało znaczących różnic między pracownikami z różnych grup wiekowych, natomiast większe okazały się one w przypadku poziomu wykształcenia. Im wyższy jest poziom zdobytej edukacji, tym bardziej rośnie udział badanych zachęconych do rekrutacji postawami proeko. Dla przykładu taką postawę przyjmowało tylko 27 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, 40 proc. - ze średnim oraz aż 48 proc. z wykształceniem wyższym.

- Przy decyzjach zawodowych wciąż najważniejszą rolę odgrywa oferowane wynagrodzenie. Jednak w ostatnich latach pojawiają się także inne, nowe czynniki. Wpływ firmy na środowisko jest niewątpliwie jednym z nich. Nawet 4 na 10 badanych może uzależniać od niego choć częściowo podejście do rekrutacji. Szczególnie dotyczy to stanowisk specjalistycznych czy eksperckich, na które aplikują zazwyczaj osoby z wyższym wykształceniem. Realne, przemyślane działania proekologiczne mają jednak pozytywny wpływ na postrzeganie pracodawcy we wszystkich grupach kandydatów, niezależnie od wieku czy poziomu zdobytej edukacji - komentuje Aleksandra Skwarska, starsza specjalistka ds. PR i CSR w Grupie Pracuj.

Choć duża część badanych nie uzależnia swoich decyzji rekrutacyjnych od aktywności proekologicznej firmy, zdecydowana większość uważa, że firmy powinny się angażować w takie działania. 85 proc. badanych wskazało bowiem przynajmniej jedną inicjatywę, która w ich opinii powinna być realizowana przez pracodawców.

Najczęściej, bo w aż 43 proc. przypadków badani zwracali uwagę na konieczność uwzględniania wpływu firm na środowisko w ich strategiach. Do innych odgórnych działań biznesu wskazywanych przez Polaków należały wsparcie finansowe dla fundacji wspierających ekologię (34 proc.) oraz przynależność do organizacji proekologicznych (22 proc.).

Badani często oczekują aktywnego działania firm w obszarze ekologii, nie ograniczającego się wyłącznie do prostego przekazywania środków pieniężnych czy przynależności do stowarzyszeń. Znacząca część badanych oczekuje od firm organizacji grantów dla pracowników na realizację projektów proekologicznych (32 proc.), wydarzeń i szkoleń zwiększających świadomość ekologii wśród pracowników (31 proc.) oraz wolontariatu w dziedzinie ekologii (18 proc.).

Rolę zaangażowania zespołów podkreśla Martyna Zastawna, założycielka marki WoshWosh, ekspertka CSR i pionierka Zero Waste. Jej firma zajmuje się renowacją, czyszczeniem i naprawą używanego obuwia, przedłużając jego życie. Obecnie WoshWosh ma kilkanaście lokalizacji w całej Polsce i tysiące klientów.

- Z moich obserwacji wynika, że angażowanie pracowników w działania na rzecz środowiska jest równie istotne, co odgórne działania. To także świetny pomysł na wdrażanie wewnętrznych działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeżeli pracodawca umożliwi partycypowanie pracowników w tworzeniu wewnętrznych postaw ekologicznych, takowych praktyk w firmie może być znacznie więcej - komentuje Martyna Zastawna.

LPP, CCC, Intrum

Zwrot w kierunku ekologii firmy zaczęły wykonywać już kilka lat temu. Odzieżowy gigant z Gdańska, firma LPP, ostawił m.in. na ekologiczność przestrzeni biurowych. Pod postulatem „Wprowadzamy zasady ECObiura – jesteśmy to winni matce Ziemi” kryją się m.in. takie rozwiązania jak wykorzystywanie papieru przyjaznego środowisku, odejście od plastikowych kubeczków czy słomek ale też udostępnienie pracownikom, firmowych rowerów.

- Jako pracodawca wspieramy naszych pracowników, dla których niezwykle ważny jest zdrowy, ekologiczny styl życia. Służbowe samochody już nikogo nie dziwią. My wymyśliliśmy więc prawdopodobnie jako pierwsi służbowe rowery - mówił podczas startu inicjatywy Sławomir Ronkowski, ówczesny dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w LPP, dziś wiceprezes Fundacji LPP.

Także CCC prowadzi program „Polityka Ochrony Środowiska” oraz „Strategia Środowiskowa 2019-2021”. Firma tak zmieniła biura, by były one jak najbardziej przyjazne środowisku. M.in. w Centrum Usług Wspólnych, biurze w Warszawie i biurowcu w Polkowicach zainstalowane zostały inteligentne systemy zarządzania budynkami, które pomagają w zmniejszaniu zużycia energii elektrycznej, zlikwidowano wszystkie zbędne źródła poboru energii oraz zrezygnowano z pracy urządzeń w trybie „stand by” poza serwerowniami, wprowadzono również elektroniczny obieg dokumentów, dzięki któremu obniżono zużycie papieru.

Eksperci z Intrum przekonują, że wprowadzenie do biura „ekorozwiązań”, pozwalających dbać o środowisko nie jest wcale ta skomplikowane, jak mogłoby się pozornie wydawać. Jak przykład podają własną firmę.

– Wiele „zdrowych” nawyków, które z powodzeniem praktykujemy w domu, można wprowadzić do biur. Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa generują dużą ilość nieczystości, dlatego segregacja śmieci to podstawa, nie tylko w domu. Poprzez odpowiednie gospodarowanie odpadami, możliwe jest zwiększenie odzysku materiałów, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i energii. Dlatego warto wprowadzić do biur wytyczne dotyczące segregacji tego, co wyrzucamy do koszy i starać się zminimalizować produkowanie śmieci w swoim otoczeniu – podpowiada Magdalena Bernatowicz, ekspert Intrum.