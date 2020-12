Bon podarunkowy mile widziany, ale nie byle jaki

Zamiast firmowej wigilii, bon podarunkowy. Jednak pracownicy chcieliby mieć wybór, jeśli chodzi o miejsce wydania świątecznego prezentu.

Autor:KDS

• 17 gru 2020 10:24





84 proc. Polaków uważa, że karty podarunkowe mogą być atrakcyjnym prezentem. (Fot. Pixabay)

Szczególne czasy wywołane pandemią COVID-19 wymagają innego podejścia do przedświątecznych wydarzeń w firmie.

Firmowe wigilie, spotkania, które do tej pory były w wielu przedsiębiorstwach standardem, z powodu pandemii nie odbędą się.

Pracodawcy i działy HR szukają rozwiązań, które będą w stanie spełnić oczekiwania pracowników. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Opinii IQS, aż 84 proc. Polaków uważa, że karty podarunkowe mogą być atrakcyjnym prezentem.

Coroczne firmowe spotkania świąteczne stanowiące same w sobie benefit, w tym roku w tradycyjnej formule będą się odbywać sporadycznie i w okrojonej formie. Ich duża część przeniesie się do online’u. Będzie to też przeszkodą w przekazaniu prezentów, których optymalny wybór i tak już wcześniej przysparzał wielu problemów.

W przeprowadzonym przez Instytut Badań Opinii IQS badaniu 61 proc. ankietowanych deklaruje, że wybór „suweniru” jest kłopotliwy i stresujący. Aż 70 proc. badanych twierdzi natomiast, że zdarzyło im się otrzymać zupełnie nietrafiony podarunek.

Bon podarunkowy zamiast kolacji

Z danych Randstad wynika, że pracodawcy w tym roku zmienili swoje świąteczne plany. Powód jest oczywisty: pandemia COVID-19. Spotkania świąteczne, które w poprzednich edycjach badania zazwyczaj plasowały się na pierwszej pozycji wśród inicjatyw skierowanych do pracowników, teraz zaś spadły na 3 pozycję - planuje je 1/4 firm.

Zamiast spotkania przedsiębiorstwa częściej niż przed rokiem planują ufundowanie pracownikom bonów podarunkowych - zajmują one obecnie drugie miejsce (33 proc. obecnie, 26 proc. rok temu).

Jednak, jak pokazują badania, pracownicy chcieliby mieć wybór jeśli chodzi o wykorzystanie bonu od pracodawcy. Możliwość wyboru pośród asortymentu tylko jednego sklepu jest jego wadą, na co wskazuje 44 proc. przebadanych Polaków.

- Zdaliśmy sobie sprawę, że wybór prezentów dla licznych i zróżnicowanych zespołów firmowych, jest często wyzwaniem dla działów HR. Teraz dodatkowo ich przekazanie jest utrudnione



Nie każdy dostanie bon ze względu na powszechny, zdalny model pracy - mówi Grzegorz Mucha, dyrektor zarządzający Digital Reload Polska. Choć dane Randstad wskazują, że pracodawcy są gotowi wydać więcej na inicjatywy bożonarodzeniowe niż w 2019 roku. 35 proc. firm (wzrost o 16 pkt. proc.) planuje przeznaczyć w przeliczeniu na pracownika między 300-500 zł, to nie wszędzie firmy podchodzą do obdarowywania pracowników na koniec roku tak ochoczo. - Dostaliśmy kilka wiadomości, że pracodawcy rezygnują z takich form wspierania pracowników. W jednym przypadku podjęliśmy interwencję, w pozostałych musieliśmy poinformować pracownika, że nie ma obowiązku wypłacania premii na święta - mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. Jak dodaje, temat uzasadniony to przypadek umowy, gdy jeden z zapisów mówił o tym, że w ramach wynagrodzenia pracownikowi należy się świąteczny dodatek na koniec roku, gdy wypracuje określony poziom przychodu. Pracownikowi udało się to osiągnąć, a pracodawca stwierdził, że jest koronawirus i dodatku nie będzie. - Jest to niezgodne z prawem, bo pracodawca nie przedłożył żadnego aneksu, który anulowałby warunki umowy podpisane wcześniej - wyjaśnia Marczulewska.

