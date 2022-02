Boehringer Ingelheim wyróżniony za docenianie pracowników

Firma biofarmaceutyczna Boehringer Ingelheim awansowała do grona jedenastu najlepszych pracodawców na świecie. Otrzymała nagrodę Top Employer 2022, która przyznawana jest w 29 krajach, w regionach Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku.

Boehringer Ingelheim znalazł się na liście firm, które wiedzą, jak zaopiekować się pracownikiem (fot. boehringer-ingelheim.pl_

Od ośmiu lat firma Boehringer Ingelheim była wymieniana wśród najlepszych pracodawców w wielu krajach i regionach. W tym roku odbierze nagrodę w 29 krajach, a także w regionach Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku.

– Wymiar ludzki jest naszą centralną częścią. Obejmuje to poczucie przynależności i nieustanną dbałość o dobre samopoczucie wszystkich osób w pracy. Certyfikat Global Top Employer po raz kolejny potwierdza, że nasze środowisko pracy wyróżnia firmę jako pracodawcę – mówi dr Sven Sommerlatte, dyrektor globalny HR w Boehringer Ingelheim. – Jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie pozycji wszystkich ludzi i wspieranie zróżnicowanych zespołów dostarczających rozwiązania integracyjne. Stanowi to podstawę naszej korporacyjnej kultury innowacji.

W skali globalnej firma Boehringer Ingelheim kontynuowała rozwój w dziedzinie zaangażowania pracowników. Top Employers Institute zwrócił również uwagę na elastyczne środowisko pracy oraz wartości, etykę i uczciwość firmy, które przekładają się na silną, integracyjną kulturę korporacyjną.

Czytaj więcej: Top Employers Polska: Oto najlepsi pracodawcy w Polsce

Przykład? Praca mobilna o ugruntowanej pozycji. Pomaga ona m.in. w zapewnieniu takich warunków, aby w czasie pandemii COVID-19 pracownicy czuli, że mogą aktywnie dostosowywać swoją pracę do wymogów ochrony zdrowia, jednocześnie zachowując ciągłość działania.

Dotyczy to również procesów wirtualnego wdrażania nowo przyjętych pracowników, na potrzeby którego firma stworzyła program przeznaczony specjalnie dla nich, pracujących z domu. Kolejny aspekt podkreślony przez jury to etyczne, integracyjne podejście do decyzji korporacyjnych oraz wyraźny nacisk na przekazywanie i stosowanie wartości firmy. Firma rodzinna dba również o indywidualne możliwości rozwoju poprzez dopasowane do potrzeb programy edukacyjne i szkoleniowe oferowane przez cały okres aktywności zawodowej pracownika.

Od 1885 roku Boehringer Ingelheim pozostaje firmą rodzinną i realizuje swoją długofalową wizję. Około 52 000 pracowników obsługuje ponad 130 rynków w trzech obszarach działalności dotyczących leków przeznaczonych do stosowania u ludzi, zdrowia zwierząt i leków biologicznych.

