Biura, edukacja i rynek pracy podczas 4 Design Days 2023

Czy przestrzenie do pracy poszerzają horyzonty? Jak budować biura ekologicznie, nawiązujące do wartości firmy i gotowe na wyzwania pracy hybrydowej? Między innymi o tym rozmawiać będą w trakcie 4 Design Days architekci, inwestorzy, przedstawiciele władz samorządowych i uczelni.

To będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości.

4 Design Days 2023 odbędzie się w dniach 26-29 stycznia 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapisy na to wydarzenie trwają tylko do 25 stycznia do godz. 15.00. Zarejestrować można się tutaj.

Przed uczestnikami cztery dni interesujących i inspirujących rozmów.

4 Design Days to cykliczna impreza organizowana od 2016 roku przez Grupę PTWP. Co roku przyciąga do Międzynarodowego Centrum Kongresowego osoby zainteresowane tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy w architekturze i designie oraz na rynku nieruchomości i wyposażenia wnętrz. W tym roku wiele debat poświęconych będzie przyszłości biur.

Świat się zmienia. Społeczeństwo się zmienia. Budynki do życia, pracy i rozrywki, w których spędzamy czas, muszą być inne. Nie chcemy schronów i fabryk, ale „zdrowych", ekologicznych, funkcjonalnych i różnorodnych przestrzeni do pracy i celebracji życia.