Biedronka zmienia stroje pracowników. Oni sami pomogli je zaprojektować

Z okazji 25-lecia działalności na polskim rynku, Biedronka postanowiła "odświeżyć" swój wygląd. Od poniedziałku (3 sierpnia) pracownicy sklepów na południu kraju – od Kielc, przez Kraków, po Zakopane – rozpoczęli dzień w nowych, czerwono-czarnych uniformach pracowniczych. Nowa odzież to czerwone i czarne koszulki polo, czerwone bezrękawniki z membraną, rozpinane bluzy, czarne fartuchy z biedronkowymi kropkami i, co też jest nowością, antracytowe koszule dla kierowników.

O wyglądzie uniformów, w dużej mierze, decydowali pracownicy Biedronki. Na przykład to, że stroje są w wersji męskiej i damskiej, jest zasługą zatrudnionych w Biedronce pań. Także wprowadzenie bluz zapinanych na suwak, zamiast wkładanych przez głowę to skutek sygnałów od pracowników sieci w fazie testów odzieży.

fot. Biedronka

- Nowe stroje to jeden ze sposobów uhonorowania 25-lecia istnienia Biedronki i przykład tego, jak nasza sieć zmienia się dla pracowników i klientów. Kolorystyka odzieży jest teraz w pełni spójna z wyglądem naszych sklepów i barwami marki, a to, że ubrania powstawały we współpracy z pracownikami, pokazuje, że jesteśmy zawsze otwarci na ich opinie - mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w sieci Biedronka.

Region warszawski będzie kolejnym, w którym pracownicy otrzymają nowe uniformy. Tam odzież zostanie wprowadzona w ciągu kilku następnych tygodni. Do wszystkich sklepów sieci stroje w nowych kolorach będą wprowadzane stopniowo przez najbliższe miesiące.