Biedronka wyróżnia swoich pracowników. Nie chodzi o bon na święta

W telewizji pojawi się nowy spot sieci sklepów Biedronka, którego głównymi bohaterami są pracownicy. Ma być to ukłon w stronę tych, którym w mijającym, trudnym i niezwykłym roku Biedronka zawdzięcza najwięcej.

Spot ma być ukłonem w stronę tych, którym w mijającym, trudnym i niezwykłym roku Biedronka zawdzięcza najwięcej, czyli pracownikom. (Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl)

- Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stała wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności, ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Dziękujemy za to przede wszystkim poprzez wyjątkowe benefity dla zatrudnionych w naszej sieci. Mam nadzieję, że nowa kampania sprawi, że wysiłek naszych pracowników będzie widoczny dla klientów, a pracownicy naszej sieci zostaną odpowiednio uhonorowani - wyjaśnił Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

By zadbać o bezpieczeństwo pracowników, Biedronka na początku pandemii wprowadziła w sklepach m.in. osłony z pleksiglasu, żele i mydła dezynfekujące, jednorazowe maseczki czy rękawiczki.

Sieć dwukrotnie przyznała zatrudnionym w sklepach i centrach dystrybucyjnych dodatkowe nagrody za dwa marcowe tygodnie pracy. Ich łączna wartość to 550 zł brutto, a w grudniu 2020 r. zarząd Jeronimo Martins Polska zdecydował, że ok. 60 tysięcy pracowników sieci na stanowiskach niemenedżerskich otrzyma rabaty na zakupy w placówkach Biedronka w wysokości do 1 tys. zł.

Firma przygotowała też ponad 73 tys. zestawów prezentowych oraz wyższe niż w latach ubiegłych zasilenia kart przedpłaconych.

Również sieć handlowa Netto zdecydowała o przyznaniu dodatkowych świadczeń. 500 zł dodatek przewidziany jest dla osób, które świadczyły pracę w październiku, wykonując swoje obowiązki w warunkach stresu i napięcia, związanego z możliwym zakażeniem koronawirusem.

Także Auchan Retail Polska oprócz zwyczajowych bonów uzależnionych od stażu pracy czy rozdawanych w wielu lokalizacjach paczek, po raz pierwszy w tym roku zaoferuje pracownikom karty przedpłacowe - o wartości kilkuset złotych (dokładna wartość uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika). Dodatkowo, wraz z podziękowaniami, pracownikom pracującym w sklepach i Auchan Direct przekazane zostaną noworoczne bony zakupowe o wartości 500 złotych.

