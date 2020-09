Biedronka przygotowuje się na starszych pracowników. Rozwija ofertę świadczeń

Nasz zespół jest na razie dość młody – średnia wieku to 37 lat, a średnia wieku menedżerów to 40 lat. Jako że stawiamy na politykę awansu ludzi z wewnątrz organizacji, trafiają do nas głównie ludzie młodzi. Oczywiście mamy świadomość, że średnia wieku u nas będzie się podnosić. W związku z tym będzie rosła rola benefitów pozapłacowych związanych ze zdrowiem, w tym badań profilaktycznych. Być może będziemy musieli też pomyśleć o dalszej modyfikacji stanowisk pracy, by dostosować je do potrzeb osób z różnych kategorii wiekowych - mówi Jarosław Sobczyk, członek zarządu i dyrektor personalny, Jerónimo Martins Polska S.A.





DlaHandlu/Raf

DlaHandlu/Raf • 2 wrz 2020 11:53





W Biedronce średnia wieku menedżerów to 40 lat. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W marcu 2018 r. rozpoczął się proces ograniczania handlu w niedzielę. Jak to wpłynęło na pracowników Biedronki?

- To było duże wyzwanie dla sklepów i naszym pracownikom należą się duże słowa uznania za to, jak sobie z nim poradzili. Skutkiem zamknięcia sklepów w niedzielę jest znaczne zwiększenie liczby klientów w piątek, sobotę czy poniedziałek. By zapewnić w placówkach odpowiednią obsadę w okresach największego ruchu, musieliśmy wielokrotnie zmieniać grafiki. Poza tym zakaz wchodził stopniowo, skutkiem czego w różnych tygodniach obowiązywały różne harmonogramy. Te ciągłe zmiany, w połączeniu ze zwiększonym obciążeniem pracą w szczytach, były dla pracowników trudne.

Więcej też sklepów niż dotychczas musiało podjąć pracę w nocy z niedzieli na poniedziałek – bez tego przygotowanie sklepu na nowy tydzień okazało się niemożliwe. To niewątpliwie miało wpływ na komfort pracy. Handlowiec zawsze musi być jednak przygotowany, by obsłużyć klienta, w tej pracy trzeba się wykazać pewną elastycznością. Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem.

Czytaj też: Automatyzacja i robotyzacja niezbędna. Nie oznacza wypierania ludzi z miejsc pracy

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.