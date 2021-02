Benefity na czas pandemii. Pracownicy mają wymagania, pracodawcy oferują coraz mniej

Oferta benefitowa pracodawców się zmienia i coraz częściej jest dostosowana do aktualnego, nowego trybu życia oraz pracy Polaków. Dla pracowników ważne są poczucie bezpieczeństwa, zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ale także elastyczność i wygoda w korzystaniu z benefitów - mówi Katarzyna Turska, dyrektor ds. HR w Sodexo Benefits and Rewards Services.

Benefity w Polsce otrzymuje około 9,5 miliona pracowników, a łączna wartość świadczeń przyznanych w 2019 r. sięgnęła ponad 14 mld zł. Ostatnie miesiące jednak mocno zmieniły rzeczywistość w wielu firmach. Wiosenny lockdown oraz obowiązujące do tej pory obostrzenia sanitarne wpłynęły na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Dziś w firmach nie ma wspólnych śniadań, owocowych czy kawowych dni, zupełnie inną formę przybrały też imprezy integracyjne. Oferowanie pracownikom możliwości przyprowadzania psów do pracy również niewiele daje, skoro nadal obowiązuje praca zdalna.

Pandemia pokazała, że dla pracowników ważne są aspekty związane z bezpieczeństwem i stabilizacją. Sytuacja ta wymusiła na firmach przejście w tryb pracy zdalnej bądź hybrydowej. Jak wynika z raportu „Motywacyjny (Re)start” Sodexo Benefits and Rewards Services, prawie połowa (49 proc.) ankietowanych zapytanych o działania, jakie ich zdaniem powinien podjąć odpowiedzialny pracodawca w dobie pandemii, opowiedziała się za dostosowaniem benefitów do obecnej sytuacji. Dla większości ankietowanych najważniejsze jest, poza dostępem do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia, zapewnienie środków ochrony osobistej oraz bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.

Ankietowani zapytani o cechy idealnego benefitu pracowniczego wskazali w pierwszej kolejności na wspieranie budżetu domowego (66 proc.). Ponadto 60 proc. badanych uważa, że powinien być elastyczny – dawać swobodę wyboru. Co czwarty (24 proc.) respondent jest zdania, że benefit idealny powinien być nowoczesny w formie np. elektroniczny. W ofercie świadczeń pozapłacowych swojego pracodawcy ankietowani chętnie widzieliby dofinansowanie wakacji (41 proc.), dojazdów do pracy (18 proc.) czy posiłków (12 proc.). Jest to niejako podpowiedź dla osób odpowiedzialnych za Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak docenić pracowników i wpłynąć na ich efektywność.

Niby wiadomo, ale zmian nie ma

Badanie Sodexo Benefits and Rewards Services pokazuje, że mimo iż oczekiwania pracowników co do benefitów wzrosły, to wielu pracodawców wciąż nie zmieniło podejścia do polityki socjalnej. W obecnej sytuacji, kiedy większość firm decyduje się na pracę zdalną, niektóre oferowane dodatki przestają być dla pracowników atrakcyjne, ponieważ po prostu nie mogą z nich skorzystać – jak np. bilety do kina czy karnet na siłownię.

Grafika: „Motywacyjny (Re)start” Sodexo Benefits and Rewards Services

Świadomi pracodawcy stawiają na elastyczność w tym kontekście. Z raportu wynika, że niemalże co drugi (46 proc.) ankietowany uważa, że w pracy zdalnej przeszkadza mu brak granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Więcej niż co trzeci (32 proc.) pytany zwraca uwagę na trudności związane z godzeniem obowiązków pracownika i rodzica czy partnera. Będąc szefem, warto więc pamiętać, że samo oferowanie pracownikom benefitów nie wystarczy. W obecnych czasach ważne jest, aby były one dopasowane do potrzeb danej osoby oraz dawały realne wsparcie w codziennym życiu.

Coraz mniej benefitów

Jednak musimy pamiętać o tym, że kryzys wywołany lockdownem gospodarki odbija się na zawartości ogłoszeń o pracę. A dokładnie na liczbie oferowanych przez pracodawców benefitów. A cięcia zaczęły się natychmiast po ogłoszeniu lockdownu. Według Grant Thornton, w kwietniu 2020 roku pracodawcy w jednym ogłoszeniu oferowali kandydatom średnio 4,9 różnego rodzaju benefitów i zachęt (np. kart sportowych czy abonamentów medycznych). To o jeden punkt mniej niż w ofertach w kwietniu rok temu (5,9). Jest to również o jedno udogodnienie mniej niż w ofertach sprzed miesiąca.

W kwietniu 2020 roku pracodawcy uszczuplili swe oferty o wiele zachęt, mających za zadanie kusić kandydatów do pracy. Do ostatnich cięć w benefitach dołączyły teraz pakiety medyczne i karty sportowe. W ofertach pracy zredukowano niemal wszystkie dodatkowe benefity. Jeszcze w marcu ponad połowa badanych pracodawców proponowała przyszłym pracownikom wysokie wynagrodzenie, a więcej niż 40 proc. oferowało kandydatom szkolenia oraz pakiety medycznie i karty sportowe.

W kwietniu odsetek ofert z tymi zachętami drastycznie spadł – już tylko 42 proc. nowych pracowników może liczyć na wysoką pensję, 36 proc. na szkolenia w firmie, a pakiet medyczny i sportowy otrzyma tylko około 30 proc. nowo zatrudnionych.

Po dużym spadku średniej liczby zachęt i benefitów oferowanych kandydatom do pracy wiosną, od lata ich liczba zaczęła stopniowo wracać do normy, a w październiku zbliżyła się do poziomu sprzed pandemii. W listopadzie (ogłoszenie kolejnego lockdownu) nastąpił ponowny spadek, który został zahamowany w grudniu. Jednocześnie w ostatnim miesiącu 2020 pracodawcy zwiększyli wymagania wobec kandydatów do pracy.