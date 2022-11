Benefit Systems bije kolejne rekordy. Już dawno zapomniał o pandemii

Na koniec września 2022 z kart sportowych Benefit System korzystało ponad 1 065 tys. użytkowników w Polsce i 379 tys. na rynkach zagranicznych. To najwięcej w historii. Firma podkreśla, że po pandemicznym załamaniu wychodzi na prostą. I to z nawiązką.

W trzech kwartałach 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1 346,9 mln zł (wzrost o 134 proc. rok do roku), co przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 138,8 mln zł (wobec 41,9 mln zł straty rok wcześniej) oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 74,1 mln zł (wobec 48,6 mln zł straty za 3 kwartały 2021 r.).

W trzecim kwartale 2022 o obszarze biznesu prowadzonego w Polsce firma odnotowała przychody na poziomie 345,2 mln zł (wzrost o 66 proc. względem analogicznego okresu w 2021 r.), liczba kart na koniec trzeciego kwartału wyniosła 1 065 tys. sztuk. W ramach wspierania działań sprzedażowych, zarówno w kanale B2B, jak i B2C, grupa Benefit Systems zrealizowała kilka zasięgowych kampanii edukacyjno-sprzedażowych, a także kolejną edycję Letniej Gry. Obecnie w sieci partnerskiej programu MultiSport działa ponad 4,7 tys. obiektów sportowych. Sieci własne miały na koniec września 162 tys. użytkowników, korzystających z oferty 169 klubów. Na początku listopada otwarty został nowy klub w Wodzisławiu Śląskim, a wcześniej nowy obiekt Zdrofit pojawił się na warszawskiej Pradze, w zrewitalizowanej Fabryce PZO.

- Warto zwrócić uwagę na dużą poprawę efektywności posiadanych przez nas klubów fitness. W trzecim kwartale mamy wyższe przychody B2C niż w analogicznym okresie przed pandemią przy nieznacznie niższych, mimo wysokiej inflacji, kosztach bezpośrednich. Wynikom tym sprzyjają obecne trendy w zakresie aktywności fizycznej i zdrowia oraz realizowane od 2019 roku działania optymalizujące koszty i zwiększające efektywność tego obszaru – mówi Bartosz Józefiak.

Wyniki finansowe Benefit System na rynkach zagranicznych

Na rynkach zagranicznych na koniec września aktywnych było łącznie 379 tys. kart. Przychody z działalności za granicą wyniosły trzecim kwartale br. 140,2 mln zł (wzrost o 57 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.), a zysk operacyjny 15,5 mln zł – to kolejny kwartał z EBIT znacząco powyżej break even, na co wpływ miała bardzo dobra dynamika sprzedaży kart sportowych oraz zrealizowane w pandemii działania optymalizacyjne.

- Na rynkach zagranicznych obserwujemy wyjątkowo dobrą dynamikę sprzedaży, również na początku czwartego kwartału. Według wstępnych szacunków w październiku i listopadzie liczba kart wzrośnie łącznie o ok. 40 tys. sztuk. Na naszym najmłodszym rynku, który nadal analizujemy, kontynuujemy działania pilotażowe oraz zwiększamy liczbę obiektów partnerskich. Obecnie w naszej sieci partnerskiej mamy ponad 200 klubów w Stambule. Decyzję co do kontynuacji naszej obecności w Turcji podejmiemy po zakończeniu roku – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

