Baza ofert pracy dla Ukraińców. KSSE rusza z pomocą

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła program „Strefa Wsparcia" skierowany do Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską do Polski. To jedna z wielu pomocowych inicjatyw, jakie w ostatnim czasie podjęły firmy.

Autor: KDS

• 8 mar 2022 17:04





Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła program „Strefa Wsparcia" skierowany do Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską do Polski (fot. PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)

REKLAMA

Poprzez "Strefę Wsparcia" KSSE będzie koordynować wymianę informacji pomocowych między instytucjami z nią współpracującymi (jak np. Wojewódzki Urząd Pracy), a strefowymi firmami.



Wiele firm boryka się z brakiem rąk do pracy. Tym samym mogą one potencjalnie zaoferować stanowiska Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do Polski i zapewnić im dzięki temu długofalowe wsparcie.

To jedna z wielu form niesienia uciekinierom z Ukrainy pomocy. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (która jest członkiem KIG) powołany został Fundusz Pomocy Ukrainie.

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego, czyli od rozpoczęcia przez Rosję ataku na Ukrainę do Polski przyjechało 1,2 mln osób. Przed wojną uciekają głównie kobiety i dzieci. Wiele z nich od razu zabiera się za szukanie pracy w naszej ojczyźnie. Pomóc ma im w tym inicjatywa, z jaką wyszła KSSE.

#Pomagamy🇺🇦



Od 24.02 z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 przyjechało 1,2 mln osób.

Wczoraj tj.07.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 141,5 tys. podróżnych z🇺🇦. To mniej niż dzień wcześniej.

Dzisiaj do godz.07.00 z🇺🇦 przyjechało 35,3 tys. osób-to również mniej niż wczoraj o 16%.#NOSG #BiOSG pic.twitter.com/IJJn07xHBn — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 8, 2022

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Strefa Wsparcia jest odpowiedzią na długofalowe wyzwania, z jakimi najprawdopodobniej będą zmagali się obywatele Ukrainy w najbliższym czasie. Indywidualna pomoc naszych rodaków oraz Państwa związana z zakwaterowaniem, opieką zdrowotną czy wyżywieniem jest obecnie oczywiście nieoceniona i możemy być z niej dumni - mówi Monika Bryl, wiceprezes KSSE. Jak dodaje, trzeba jednak patrzeć na wyzwania związane z sytuacją naszych wschodnich sąsiadów przebywających w Polsce z dłuższej perspektywy. - Prawdopodobnie konflikt na Ukrainie nie zakończy się szybko, a Ukraińcy będą zainteresowani – a w niektórych przypadkach zmuszeni – do znalezienia zatrudnienia w naszym kraju. Stąd pomysł na uruchomienie projektu i zaangażowanie w niego, całego strefowego środowiska, w tym oczywiście inwestorów - dodaje. Grafika: KSSE Aby przyspieszyć i zautomatyzować proces wymiany informacji w ramach projektu, na stronie internetowej KSSE instytucje organizujące pomoc dla szukających pracy Ukraińców mogą zamieścić swoje ogłoszenia i przydatne informacje. Jednocześnie uruchomiona została Giełda Pracy i Giełda ofert, dzięki której strefowi inwestorzy mogą zamieścić swoje oferty zatrudnienia oraz określić bieżące potrzeby związane z procesem produkcyjnym. KSSE powołała także Zespół Szybkiego Reagowania, który składa się z lokalnych koordynatorów poszczególnych podstref – gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, sosnowiecko-dąbrowskiej i tyskiej. Są to osoby pierwszego kontaktu, w przypadku pytań dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz samego programu Strefa Wsparcia. W ramach projektu KSSE będzie także organizować webinaria, na których poruszane będą kluczowe, z perspektywy projektu, tematy dotyczące aktualnych działań w programie, procedur oraz koordynacji kontaktów pomiędzy instytucjami a inwestorami. Fundusz Pomocy Ukrainie Siły łączą również przedsiębiorcy, którzy chętnie dołączają do akcji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarcza i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (która jest członkiem KIG). Powołały one Fundusz Pomocy Ukrainie. Teraz zapraszają inne organizacje przedsiębiorców do wspólnej inicjatywy. Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, głównie w zakresie pomocy medycznej tj. apteczek indywidualnych, opasek do tamowania krwawienia, bandaże, a także kamizelek kuloodpornych. Przekazane będą pociągiem medycznym na Ukrainę (inny transport lądowy z pomocą humanitarną nie jest obecnie możliwy). Zostaną też zakupione inne potrzebne artykuły na pomoc obywatelom Ukrainy. Zbiórka jest prowadzona w trybie ciągłym a zakupy realizowane na bieżąco. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konta: - w PLN PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA"

- w EURO nr. rach.: 97 1240 5963 1978 0000 4796 3935, IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935 SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „UKRAINA" Każda kwota jest na wagę złota – potrzeby rosną z każdym dniem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.