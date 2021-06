Aviva ocenia swój program. Wyjątkowy urlop okazał się strzałem w dziesiątkę

23 czerwca, czyli dokładnie w Dzień Ojca, pierwsza osoba spośród pracowników Avivy kończy swój drugi urlop „bobasowy”. Na powiększenie rodziny czeka też kilku innych pracujących ojców, którzy wcześniej korzystali już z tego benefitu.

75 ojców - pracowników Avivy, skorzystało z dodatkowego, 6-tygodniowego urlopu po urodzeniu dziecka (Fot. Pixabay)

75 ojców - pracowników Avivy skorzystało z dodatkowego 6-tygodniowego urlopu po narodzinach dziecka. Dodatkowe urlopy „bobasowe” firma wprowadziła z początkiem 2019 roku jako kolejne rozwiązanie pomagające pracownikom łączyć pracę z życiem rodzinnym.

Innym rozwiązaniem, z którego korzystają zarówno matki, jak i ojcowie małych dzieci w Avivie, jest skrócony o dwie godziny, a przy tym pełnopłatny dzień pracy. Przysługuje przez 3 miesiące osobom powracającym z urlopów związanych z rodzicielstwem przez 3 miesiące.

- Zależy nam na tym, aby obydwoje rodzice mogli spędzać czas ze swoimi dziećmi, dzielić się obowiązkami rodzinnymi i godzić je z pracą zawodową. Pracownicy doceniają takie podejście, zwiększa się ich satysfakcja oraz motywacja do pracy w naszej firmie. Nasz urlop „bobasowy” to wyjątkowe w Polsce rozwiązanie, które umożliwia ojcom pełne zaangażowanie w opiekę zaraz po urodzeniu dziecka, co jest z korzyścią dla całej rodziny. Myślę, że w najbliższych latach takie rozwiązania będą popularne i coraz więcej firm będzie je wprowadzać – mówi Monika Kulińska, people director w Avivie.

Firma Aviva prowadzi również inne inicjatywy oraz oferuje benefity dla rodziców i ich dzieci. Organizuje m.in. coroczne pikniki rodzinne i mikołajki, warsztaty w ramach Klubu Rodzica oraz uczestniczy w programie Dwie godziny dla rodziny.

Innym przykładem jest koncern Procter & Gamble, który w 2019 r. wprowadził nową politykę dotyczącą urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu, dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka.

Od początku roku również pracownicy Nestlé w Polsce mogą korzystać z urlopu ojcowskiego wydłużonego o cztery tygodnie. Zgodnie z nową regulacją Nestlé, każdy drugi opiekun może skorzystać z czterech tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka.

