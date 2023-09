AstraZeneca udostępni pracownikom z trójką dzieci większe samochody służbowe

Firma biofarmaceutyczna otrzymała już pierwszych 9 samochodów elektrycznych ID. Buzz, które zostały przekazane pracownikom. AstraZeneca aktualnie dysponuje 300 pojazdami elektrycznymi, planuje zwiększenie tej liczby do 350 do końca bieżącego roku. W przyszłym roku flota pojazdów ma zwiększyć się o co najmniej 350 kolejnych pojazdów elektrycznych, dając łączną flotę elektryków w ilości 700 aut.

Auta o których mowa to elektryczny model ID. Buzz marki Volkswagen. To rozwiązanie ma na celu podniesienie komfortu zarówno podczas użytkowania auta w czasie pracy, jak również podczas podróży z rodziną.

– To nowatorska inicjatywa podkreślająca nasze podejście do wsparcia zrównoważonego transportu pracowników. AstraZeneca dokonała wyboru samochodu elektrycznego Volkswagen ID. Buzz, widząc w nim połączenie komfortu i funkcjonalności podczas użytkowania auta w pracy oraz w czasie prywatnym. W ten sposób chcemy wspierać naszych pracowników w ich codziennych potrzebach, ale także przyczyniać się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Inicjatywa ta to część szerszego programu AstraZeneca "Ambition Zero Carbon", którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już za dwa lata – mówi associate director mobility w AstraZeneca Pharma Poland Łukasz Karpiński.

