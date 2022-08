AstraZeneca buduje w domach pracowników ładowarki do elektryków

KDS

• 8 sie 2022 12:05





Farmaceutyczny gigant, firma AstraZeneca rozpoczęła nietypowy projekt ukierunkowany na ochronę środowiska. Zdecydowała się wyposażyć domy części swoich pracowników w ładowarki dla samochodów elektrycznych. AstraZeneca udostępnia swoim pracownikom 41 aut elektrycznych wraz z zapleczem w postaci przydomowych stacji ładowania (fot. AstraZeneca)

REKLAMA

AstraZeneca w ramach przyjętego przez siebie programu Ambition Zero Carbon postawiła sobie cele do zrealizowania. To m.in. globalne zobowiązanie do zerowej emisji dwutlenku węgla w swojej działalności do 2025 roku, ujemna emisja CO2 w całym łańcuchu wartości do 2030 roku czy wymiana floty ponad 800 aut osobowych w polskim oddziale na samochody elektryczne w ciągu najbliższych 3 lat.

Czytaj więcej: W Polsce zatrudniają ludzi z 50 krajów. Nam tłumaczą dlaczego różnorodność to klucz do sukcesu

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że świadomość na temat korzyści transportu zeroemisyjnego wciąż nie jest zbyt wysoka. Dlatego staramy się edukować naszych pracowników i ułatwiać im dostęp do ekologicznych rozwiązań - mówi Łukasz Karpiński, associate director mobility z AstraZeneca.

Firma promuje również inne, dobre dla środowiska środki transportu, dlatego stworzyła wewnętrzną aplikację do carpoolingu oraz zarządzamia pulą 30 rowerów, które są do dyspozycji pracowników.

Elektryki dla pracowników

- Obecnie skupiamy się na flocie samochodowej, ponieważ to właśnie ona jest ważnym ogniwem w dążeniu do stworzenia firmy nie tylko neutralnej klimatycznie, ale również ujemnoemisyjnej - wyjaśnia Karpiński.

Czytaj więcej: AstraZeneca przekaże kolejne 3 mln dolarów na pomoc dla Ukrainy

Dlatego w ramach programu ambasadorskiego AstraZeneca udostępnia swoim pracownikom 41 aut elektrycznych wraz z zapleczem w postaci przydomowych stacji ładowania. Firma realizuje projekt z dwoma partnerami - LeasePlan Fleet Management oraz Elocity. Pierwsza z firm zapewnia długoterminowy wynajem samochodów oraz stacji, drugi odpowiada za obsługę techniczną projektu.

Przedstawiciele Elocity przewidują, że w najbliższym czasie podobne projekty będzie wdrażać coraz więcej firm z uwagi na obowiązujące przepisy, jak i w związku z dążeniem do zrównoważonego rozwoju firm i spółek.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU