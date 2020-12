Antal w Gdańsku zmienia adres

Antal, firma specjalizująca się w rekrutacji specjalistów i menedżerów, szykuje się do przeprowadzki. Właśnie poinformowała, że podpisała umowę najmu w kompleksie Palio Office Park w Gdańsku.

Antal to firma rekrutacyjna działająca w Polsce od 1996 roku. Specjalizuje się w rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwie HR.

W Polsce posiada swoje oddziały w pięciu miastach, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Na Pomorzu nowa siedziba będzie znajdować się w wyjątkowej lokalizacji, bowiem Palio Office Park powstało na terenie Stoczni Gdańskiej.



- Cieszy mnie, że mimo obiektywnie trudnego czasu, udało nam się tak sprawnie przeprowadzić proces i podpisać umowę najmu - mówi Artur Skiba, prezes Antal. Kompleks Palio Office Park, w pełni odpowiada naszym potrzebom i z niecierpliwością czekamy, aż nasz trójmiejski oddział przeprowadzi się do tej lokalizacji - dodaje.

Nowa siedziba firmy będzie znajdować się w wyjątkowej lokalizacji. Bowiem Palio Office Park powstało na terenie Stoczni Gdańskiej. Projekt należy do portfolio polskiego inwestora i dewelopera, Cavatina Holding. Zaś w procesie najmu, Antal reprezentowała agencja Corees Polska.

Firma zdecydowała się na przeprowadzkę w czasie, kiedy coraz głośniej mówi się o zmierzchu biurowców. Jednak wszystko wskazuje na to, że rynek biurowy - mimo pandemicznych zawirowań - trzyma się mocno.

Spółka CBRE, która zajmuje się doradztwem w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz inwestycjami podała, że mimo pandemii koronawirusa od początku roku w regionach w Polsce przybyło 305 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej, czyli niemal tyle samo co w analogicznym okresie 2019 r. W budowie pozostaje jeszcze niemal 700 tys. mkw.

Co więcej, w trzecim kwartale na ośmiu największych rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin) wynajęto 126,5 tys. mkw. powierzchni. To o 10 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale o niemal 36 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Wśród najemców biur w największych polskich miastach regionalnych dominowała branża IT i nowych technologii, co potwierdza jej dobrą sytuację i zapotrzebowanie na takie usługi w czasach pandemii. IT odpowiadało za jedną trzecią popytu i wynajem w sumie 41,4 tys. mkw. powierzchni do pracy. Bardzo aktywny był również sektor usług konsumenckich, który podpisał umowy na prawie 34 tys. mkw. nowych biur, co stanowiło 27 proc. całego zapotrzebowania - wskazał szef rynków regionalnych w CBRE Kamil Tyszkiewicz.

Także Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkim w Budimeksie, pytany o przyszłość biurowców, przyznaje, że w tej kwestii inwestorzy budujący je, mogą być spokojni. - Nie mam złudzeń, że formy pracy będą ewoluowały. Jednak jestem pewny, że pracownicy nie zostaną w domach na zawsze. Jeśli miałyby mieć miejsce stałe zmiany, to bardziej w kierunku modelu hybrydowego. A w nim potrzebujemy biurowców. Więc nie jest z tym tak źle. Niedawno czytałem opracowanie, z którego wynikało, że jeśli chodzi o podpisywanie umów na wynajem powierzchni biurowych, to nie ma znaczącego spadku. Doskonałym przykładem jest PZU, które wynajęło blisko 47 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej na nową siedzibę. To chyba największa transakcja ostatnich lat, a doszło do niej właśnie w czasie pandemii.

