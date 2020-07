Anna Rulkiewicz o pracy zdalnej: nic nie jest w stanie zastąpić spotkania „twarzą w twarz”

Zatrudniający około 15 tysięcy pracowników Lux Med wszędzie tam, gdzie było to możliwe, przeszedł na home office. Zachowanie dystansu społecznego i zasad reżimu sanitarnego miało chronić pracowników medycznej spółki przed zarażeniem koronawirusem. Jak na swoim profilu na LinkedIn napisała prezes firmy Anna Rulkiewicz, ten model pracy spowodował, że spędzamy w mediach społecznościowych jeszcze więcej czasu, niż wcześniej. Jednak to nie oddaje smaku realnego życia, także zawodowego.

- Niezależnie od tego, jak bardzo media społecznościowe są istotne, nie mają takiej skuteczności w budowaniu silnych więzi zaufania, jak kontakt realny. Nam, istotom społecznym, nic nie jest w stanie zastąpić spotkania „twarzą w twarz”. Lubimy realnie przebywać wśród podobnych do nas ludzi - napisała Rulkiewicz.

Czytaj więcej: Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu: Rozmawiam na argumenty. Nie mam monopolu na prawdę

Jak dodała, patrząc na doświadczenia ostatnich tygodni, wydaje jej się, że spora część osób wykonujących telepracę, nie czują]e się częścią zespołu w takim stopniu jak wcześniej. Jak wtedy, gdy codziennie chodziły do pracy. Niezależnie od ilości wideokonferencji, telefonów, setek maili, czegoś brakuje.

- Żywa interakcja pozwala nam czuć się częścią czegoś większego, pozwala potwierdzić swoją przynależność. Kiedy nie musimy pojawiać się w biurze, tracimy szansę na regularną interakcję społeczną i kontakt ze współpracownikami. Wydaje mi się, że tylko widząc czyjąś twarz, możemy prawdziwie współodczuwać czyjeś emocje. Tylko w „kontakcie” możemy zbudować głębokie, zaufane więzi. Stworzenie zaufania wymaga uścisku dłoni, uśmiechu, zrozumienia w oczach. Na ten moment żadna technologia tego nie zapewnia… - podsumowuje.

CZYTAJ DALEJ »

W swoich spostrzeżeniach nie jest odosobniona. Jak wskazuje Magdalena Bylinowicz, executive manager z firmy doradztwa personalnego HRK, dla pracowników brak kontaktu ze sobą jest wyzwaniem. Bowiem pracując zdalnie jesteśmy w stanie wykonywać swoją merytoryczną pracę, pewnie w większości przypadków, dokładnie tak samo, jak pracując w biurze. Ale jest grupa osób, która wciąż potrzebuje bezpośredniej obecności innych ludzi, współpracy zespołowej, dzielenia się swoimi pomysłami, sukcesami i porażkami w zespole. Tylko do pewnego stopnia zastępują je komunikatory, platformy internetowe czy telekonferencje.

Jak podkreśla ekspertka, wciąż bardzo ważna jest bliskość fizyczna, obserwacja mowy ciała, wyczuwanie nastawienia. Wspólna praca buduje więź z zespołem, a to on jest bardzo często największą wartością, która powoduje, że chcemy, lub nie, pracować w danym miejscu.

- Praca zdalna, w pewnym zakresie, przyczynia się do osłabienia więzi z firmą. Stajemy się niezależnymi konsultantami, osobami, które w ciągu dnia świadczą jakąś aktywność na rzecz zleceniodawcy, ale dokładnie te same czynności możemy wykonywać na rzecz innego podmiotu. Powoduje to, że decyzja o zmianie pracy może być łatwiejsza - uważa Bylinowicz.