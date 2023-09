Amazon organizuje szkolenia dla pracowników w kolejnych krajach

- Jako partner lidera e-commerce jakim bez wątpienia jest Amazon, cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę i rozszerzać korzyści płynące z naszych wspólnych wysiłków na nowe regiony - dodaje Joanna Pruszyńska-Witkowska, VC CEO Future Collars - Nasze partnerstwo z Amazon opiera się na wspólnej wizji zapewnienia pracownikom umiejętności i wiedzy niezbędnych do odniesienia sukcesu w dzisiejszej szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej. Proces digitalizacji już zachodzi, a my musimy zrobić wszystko, by nadążyć. Reskilling oferuje pewnego rodzaju bezpieczeństwo zawodowe - dodaje.

W ramach współpracy w Czechach, Słowacji oraz Irlandii, Future Collars zapewni bootcampy przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i tych, którzy już zaczęli swoją przygodę z branżą IT. Szkolenia będą otwarte także dla osób, które wcześniej miały do czynienia z technologią lub wykazują predyspozycje do pracy w sektorze IT.

Future Collars jest partnerem Amazon w Polsce już od trzech lat. Do szkoleń realizowanych w ramach partnerstwa zgłosiło się ponad 500 osób.

Od 2014 r. firma prowadzi program “Postaw na swój rozwój”. W ramach inicjatywy Amazon pokrywa 95 proc. opłat za wybrane kursy czy studia, niezależnie od tego, czy są one związane ze stanowiskiem zajmowanym przez pracownika. W sumie można otrzymać dofinansowanie w kwocie do 26 tys. zł w ciągu 4 lata.

W ramach współpracy z Future Collars pracownicy otrzymują możliwość skorzystania z kursów online z zakresu Software Developer, Software Tester, Web Developer, Data Analyst, UI/UX Design. Bootcampy odbywają się na żywo. Kursanci oprócz wiedzy teoretycznej zdobywają przydatne umiejętności, które pomogą im rozwinąć się na ścieżce przyszłej kariery.

Future Collars zapewnia doświadczonych mentorów/instruktorów nie tylko podczas zajęć. Mentorzy są dostępni dla uczestników na czacie oraz podczas konsultacji. Na autorskiej platformie znajdują się materiały do zajęć oraz nagrania z lekcji. Co więcej platforma pozwoli uczestnikom śledzić ich progres. Zaś po ukończonym kursie, uczestnicy otrzymają pomoc w znalezieniu pracy i wsparcie w rekrutacji.

