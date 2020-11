Aluprof, Alior Bank, Polkomtel na czele polskich firm dbających o różnorodność w miejscu pracy

Aluprof, Alior Bank, Polkomtel. W sumie 33 polskie firmy znalazły się na prestiżowej liście „Diversity Leaders”. Znajdziemy tam 850 firm dbających o różnorodność w miejscu pracy.

Autorzy rankingu ocenili pracodawców pod kątem różnorodności płci, wieku, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności i orientacji seksualnej wśród ich pracowników. Na szczycie listy znalazł się Biocoop, francuski sprzedawca żywności ekologicznej, który zdobył uznanie za różnorodność płci. Na drugim miejscu uplasował się Infineon, niemiecki producent chipów, a następnie Booking.com, holenderskie biuro podróży.

Czytaj więcej: Uwaga na różnorodność. Niekiedy krok dzieli ją od dyskryminacji

Z kolei pierwsza polska firma zajęła w zestawieniu 29. pozycję. To Aluprof zajmująca się produkcją i przetwarzaniem materiałów, metali czy papieru. Następnie, na 102. miejscu, znalazł się Alior Bank. Trzecią polską firmą - zajęła 130 miejsce - jest założony przez Zbigniewa Solorza-Żaka Polkomtel (Plus).

W sumie w zestawieniu Financial Times znalazły się 33 firmy związane z Polską. Są to x-kom (239. miejsce), Inter Cars (255. miejsce), Asseco (345. miejsce), LPP (374 miejsce), Comarch (376. miejsce), Biedronka (389. miejsce), Cd Projekt (393. miejsce), Big Star (467. miejsce), J.W. Construction (471. miejsce), Agora (475. miejsce), Benefit Systems (528. miejsce), PKO Bank Polski (530. miejsce), Osiedle Młodych Spółdzielnia Mieszkaniowa (558. miejsce), Motorola Solutions (578. miejsce), PGE (593. miejsce), Allegro (606. miejsce), Elektrobudowa (610. miejsce), Grupa PZU (622. miejsce), Stokrotka (623. miejsce), PKN Orlen (632. miejsce), Fresh Logistics (637. miejsce), Kruk (664. miejsce), Akamai Technologies (672. miejsce), Cinema City (675. miejsce), Wsparcie Grupa Tauron (706. miejsce), Amica (745. miejsce), Alumetal (750. miejsce), Kghm Metraco (758. miejsce), Grupa Raben (798. miejsce) oraz Bruk-Bet (828. miejsce).

Warto pamiętać, że różnorodność w miejscu pracy to nie tylko element odpowiedzialnego biznesu, ale nierzadko również lepsze wyniki spółki. Kilka lat temu firma doradcza McKinsey sprawdziła, jaki wpływ na finanse firmy ma różnorodność. W tym celu przebadała 366 spółek publicznych w USA, Ameryce Łacińskiej, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie.

Okazało się, że przedsiębiorstwa różnorodne wiekowo, narodowościowo czy też płciowo osiągają dużo lepsze wyniki finansowe niż spółki homogeniczne. Spółki zatrudniające osoby reprezentujące różne narodowości osiągały wyniki aż o 35 proc. lepsze, niż te, w których pracują przedstawiciele jednej nacji. Z kolei w przypadku podziału na płeć, firmy, które zachowywały równowagę między liczbą kobiet i mężczyzn w zespołach, osiągały o 15 proc. wyższe przychody od firm "jednopłciowych".

Do tego dochodzą takie korzyści jak większa satysfakcja z pracy i rzadsze przebywanie na zwolnieniach lekarskich. Polityka różnorodności płciowej ma też dobry wpływ na kulturę organizacyjną i reputację firmy.

- Do różnorodności będziemy podchodzić coraz świadomiej. Zresztą firmy nie będą miały wyjścia, bo jest coraz większa konkurencja na rynku. Chcą przyciągnąć do siebie najlepszych pracowników, będą musiały dbać o wizerunek, który przecież bardzo łatwo zszargać. By do tego nie dopuścić, firmy będą dążyły do profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzki. Zresztą już tak się dzieje, następuje profesjonalizacja zarządzania kadrami. HR to już nie tylko jeden pracownik, który zajmuje się wszystkim, ale są stanowiska dedykowane zarządzaniu różnorodnością. To powoduje, że taka osoba jest bardziej wyspecjalizowana. Doskonale zna przepisy prawa, wie, jakie szkolenia warto przeprowadzić, jaką edukację poprowadzić, by bardziej uświadomić pracowników w kwestii różnorodności. To przynosi te namacalne korzyści z różnorodności w postaci lepszych wyników - w rozmowie z PulsHR.pl niedawno mówiła dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.