99 proc. pracowników Veolii z umowami na czas nieokreślony

W Polsce Grupa Veolia zatrudnia 4652 pracowników, którzy każdego dnia pracują, aby zapewnić mieszkańcom miast nieprzerwany dostęp do ciepła, energii elektrycznej i wody.

Tylko w 2019 roku firma zatrudniła 711 nowych osób. W tym okresie odeszło 439 osób (wskaźnik obejmuje pracowników, którzy odeszli dobrowolnie, zostali zwolnieni, przeszli na emeryturę itp.).

Sporą część najwyższej kadry menadżerskiej - dokładnie 34 proc. - stanowią kobiety.

Grupa Veolia opublikowała Raport zaangażowania w Polsce za 2019 rok. Zamieściła w nim informacje na temat sytuacji pracowników. W całej firmie w Polsce zatrudnia 4652 osób. Z czego 19 proc. to kobiety (765 osób), a 81 proc. stanowią mężczyźni (3394 osoby). Firma stara się również, by kobiety znajdowały się w ścisłym kierownictwie. W najwyższej kadrze menedżerskiej stanowią one 34 proc. pracowników.

- Jako firma z sektora energetycznego stawiamy na wzmacnianie obecności kobiet naszych strukturach oraz na wykorzystywanie ich różnorodnych kompetencji i talentów. Zgodnie z tym założeniem w 2017 roku powstał program Liderki Veolii, którego misją jest promowanie różnorodności i wspieranie pań w pełnym wykorzystaniu ich potencjału oraz angażowanie ich we wszystkie obszary działalności Grupy - możemy przeczytać w raporcie.

Zdecydowana większość, bo aż 99 proc. osób pracuje w Veolii w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. To dokładnie 4159 osób. Zaś 493 osoby mają umowy na czas określony. 4618 pracowników jest zatrudnionych na pełen etat, 4 kobiety i 12 mężczyzn pracuje na pół etatu, a 7 kobiet i 11 mężczyzn w innym wymiarze etatu. Pracownicy w Veolii przepracowują średnio prawie 16 lat (15,63). Zaś średni wiek pracownika wynosi 46 lat.

Veolia w 2019 roku uruchomiła program Activeo. Dzięki niemu każdy pracownik firmy, bez względu na pełnione stanowisko, może zgłosić swój pomysł na rozwój firmy.

- Opiera się on na narzędziu dostępnym on-line i umożliwia budowanie społeczności innowatorów, która nie tylko generuje idee, ale także aktywnie uczestniczy w ich wzbogacaniu poprzez system komentarzy, ocen i udostępniania - wyjaśnia firma.

Jednym z pomysłów uruchomionych w ramach Activeo jest zainstalowanie w biurach Centrum Usług Wspólnych w Łodzi i w Poznaniu urządzeń, dzięki którym pracownicy mogą pić przefiltrowaną wodę bezpośrednio z kranu. Autorką tego pomysłu jest Dorota Zamiar. Zaś pomysł umożliwił odejście od plastikowych butelek Kolejny innowacyjny pomysł zgłosiła Katarzyna Pajerska z Łodzi. Zaproponowała montaż gniazd do ładowania pojazdów elektrycznych przed siedzibami spółek Grupy Veolia w Łodzi. Pomysł czeka na uruchomienie. Z kolei Monika Rychta z Veolia Łódź zaproponowała zakup (100 zł brutto) do każdego pokoju w biurze roślin, także takich, które oczyszczają powietrze. Dzięki temu otoczenie, w którym pracownicy spędzają kilka godzin dziennie ma być milsze i bardziej przyjazne.



Marcin Gajek z PWiK zaproponował projekt wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, który ma celu obsługę wszystkich dokumentów funkcjonujących w firmie w wersji elektronicznej. Veolia od ponad 10 lat przeprowadza Roczne Podsumowanie Pracy. Wskaźnik przeprowadzonych rozmów rocznych przełożony – pracownik w tym okresie wynosi prawie 99 proc.. Zaś w 2019 roku uruchomiła wspólny Intranet Grupy Veolia w Polsce, z podstronami dla spółek (łącznie ponad 30 zakładek). - Do grudnia 2019 roku odnotowaliśmy 470 tys. wejść i 1 412 369 odsłon. Publikujemy w nim również tygodniowy newsletter. Ponadto firma wykupiła ok. 700 dodatkowych adresów e-mail w domenie firmowej dla wszystkich chętnych pracowników bez dostępu do służbowych komputerów – mogą korzystać z intranetu Grupy na urządzeniach prywatnych - czytamy w raporcie.