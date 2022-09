3Soft z nową siedzibą. Dopasowali biuro do hybrydowego modelu pracy

Nowa siedziba 3Softu zajmuje dwa piętra w budynku biurowo-usługowym należącym do Holdimexu. Na blisko 1000 m2 powierzchni znajdują się zarówno tradycyjne pokoje biurowe, jak i sale konferencyjne, strefy co-workingowe, pokój do pracy w ciszy, sala spotkań one-2-one, pokój relaksu, dwie kuchnie oraz recepcja i pomieszczenia techniczne.

Biuro ma również taras o powierzchni 170 m2. Aranżacja przestrzeni biurowych uwzględnia różne style pracy i potrzeby pracowników.

Przy projektowaniu wnętrz uwzględniona została specyfika hybrydowego modelu pracy. Duży nacisk położono na elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni. Zadbano o to, aby nowe przestrzenie, oprócz zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk pracy i komfortowych warunków do wykonywania obowiązków zawodowych, służyły też budowaniu relacji pomiędzy pracownikami.

Monika Wawoczny, szefowa HR w 3Sofcie uważa, że praca stacjonarna często pozwala budować lepsze relacje i sprzyja tworzeniu kultury organizacyjnej.

- Istotnym czynnikiem, który skłania część naszego zespołu do pracy w biurze, są ludzie. W czasie pracy zdalnej brakuje im atmosfery, jaka tu panuje, wspólnych posiłków czy spotkań przy kawie. Często w kuchni, dzięki pozornie przypadkowym rozmowom lub dodatkowym pytaniom osoby dołączającej do dyskusji, dochodziło do pojawienia się ciekawych rozwiązań projektowych. Praca z biura sprzyja oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego. Wychodząc z budynku firmy łatwiej mentalnie



„przełączyć się” w tryb odpoczynku. W nowym biurze przygotowaliśmy miejsca zachęcające do integracji. Kuchnia z dużym stołem zaprasza do wspólnych posiłków, profesjonalny ekspres do kawy do spotkania i rozmowy. Mamy strefę chillout z konsolą do gier, rzutkami, piłkarzykami. Przyjemny kąt znajdują tu też fani planszówek i szachów - wymienia.

- Te miejsca, podobnie jak przestronny taras, można wykorzystać do relaksu, ale świetnie sprawdzają się też do pracy zespołowej, np. burzy mózgów w luźniejszej atmosferze oraz budowania relacji – dodaje.

Elastyczne rozwiązania biurowe

Dla pracowników preferujących pracę w domu i okazjonalnie pojawiających się w biurze przygotowane zostały strefy co-workingowe. Znajdują się w nich współdzielone stanowiska pracy - każdy dowolnie wybiera, które z dostępnych miejsc ma ochotę zająć.

Do dyspozycji są także biurka w pokojach pracy cichej, zapewniających warunki do skupienia. Każdy pracownik posiada osobistą szafkę, w której może zostawić swoje rzeczy aż do kolejnej wizyty w biurze.

Strefa co-workingowa (Fot. mat. pras.)

Nowocześnie i funkcjonalnie

W projekcie biura 3Softu postawiono na nowoczesny styl. Aranżacja jest spójna z identyfikacją wizualną marki. Dominują biele, szarości i czerń. Mocnym akcentem dynamizującym całość jest charakterystyczna malinowa czerwień, pojawiająca się na sufitach.

Sale konferencyjne, dzięki obszernym przeszkleniom, są dobrze doświetlone. W tych pomieszczeniach sufity są czarne i akustyczne. Zapewniają dobre wytłumienie, a jednocześnie tworzą warunki sprzyjające koncentracji. Wielkość sal jest dostosowana do różnego typu spotkań - sprawdzają się zarówno w przypadku kilkuosobowych spotkań, wideokonferencji, jak i zebrań w większym gronie.

W nowym biurze nie zabrakło także chillout roomu.

- Dzięki zaufaniu 3Softu mogliśmy pozwolić sobie na stworzenie odważnej koncepcji uwzględniającej potrzeby użytkowników. Wnętrze biura na tle innych firm wyróżnia kolor malinowy w nieoczywistym zastosowaniu na suficie oraz charakterystyczne oświetlenie. Pomieszczenia podkreślają niesztampowe podejście do każdego zadania, nawet do urządzenia swojej własnej siedziby – mówi Dominika Skałuba, szefowa gliwickiej pracowni DNA Architekci, która odpowiada za projekt wnętrza.

Chillout room (Fot. mat. pras.)

Biuro przyjazne dla środowiska

W nowym biurze 3Softu zadbano o rozwiązania przyjazne dla środowiska. Systemy czujników ruchu pozwalają zaoszczędzić energię. W kuchniach znajdują się pojemniki do segregacji śmieci. Pracownicy gromadzą też plastikowe nakrętki, które później są przeznaczane na zbiórkę prowadzoną przez schronisko dla zwierząt. Popularne dystrybutory z wodą zastąpiono specjalnymi urządzeniami filtrującymi do kranówki, co ogranicza zużycie plastiku.

Warto dodać, że nowa siedziba znajduje się blisko centrum Katowic, co zapewnia świetną komunikację pracownikom z całego Górnego Śląska. W pobliżu biurowca działa wiele lokali handlowych i usługowych, m.in. sklepów spożywczych, restauracji, piekarni, drogerii, przeszkoli, żłobków. W odległości kilku minut spacerem znajduje się Park Kościuszki, a rowerzyści mogą w krótkim czasie dotrzeć na Dolinę Trzech Stawów lub przemierzać leśne szlaki.

Sala konferencyjna (Fot. mat. pras.)

