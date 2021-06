25 czerwca to wyjątkowy dzień we wszystkich biurach. A w Polsce? Zobaczcie

W tym roku Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy będziemy obchodzimy 25 czerwca. To święto ustanowiono w 1996 roku i przypada zawsze w ostatni piątek czerwca. To doskonała okazja, by pracownicy mogli przyjść do pracy ze swoimi pupilami, choć są już w Polsce firmy, w których czworonogi są obecne w biurach przez cały rok.

Coraz więcej miejsc pracy w Polsce jest przyjazne psom. Firmy pozwalają pracownikom na zabranie psa ze sobą w wyznaczony dzień tygodnia, a czasem - tak jak w Maxi Zoo - codziennie. Od momentu powstania firmy w Polsce, czyli od 9 lat, po wejściu do siedziby Maxi Zoo i do sklepów na terenie całej Polski można spotkać czworonożnych ulubieńców, którzy dzielnie towarzyszą swoim opiekunom w pracy. Jak przekonuje firma, pracownicy są bardzo zadowoleni z tej możliwości – ułatwia to opiekę nad zwierzęciem i poprawia nastrój – w sklepach również klientom.

Zarówno biuro Maxi Zoo, jak i sklepy są przystosowane do obecności zwierząt, a dodatkowo, w trosce o ich dobrostan, w sklepach obowiązuje specjalny regulamin przychodzenia klientów z pupilami. Na zwierzęta czekają miseczki z wodą, karma i pyszne przysmaki.

Również firma Nestle, która między innymi produkuje karmę dla zwierząt, zaprasza do biura pupili swoich pracowników.

- Psy, które towarzyszą nam w biurach, muszą spełniać odpowiednie kryteria określone w procedurze. Jest to weryfikowane przez pracownika o odpowiednich kompetencjach zootechniczno-weterynaryjnych. Powinniśmy pamiętać, że tak jak nie każdy człowiek będzie nadawał się do pracy w biurze, tak nie każdy pies będzie się tu czuł komfortowo. Do biura nie przyprowadzamy kotów czy innych zwierząt, gdyż byłby to dla nich zbyt duży stres - mówi w rozmowie z PulsHR.pl dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, ekspert żywienia i komunikacji wewnętrznej, Purina.

Psy pracowników Nestle Purina są zapraszane do biura. (Fot. Nestle Purina)

Również drzwi biura Royal Canin w Niepołomicach od 2011 r. są otwarte dla czworonożnych przyjaciół. Pomysł "Biura Przyjaznego Zwierzętom" był odpowiedzią na potrzeby współpracowników firmy, wśród których są zarówno profesjonalni hodowcy, jak i "zwykli" miłośnicy zwierząt. Dla nich pozostawianie psa na kilka godzin w domu bywa bardzo przykre. W efekcie spółka stworzyła politykę biura przyjaznego zwierzętom. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące zachowania się w obecności psa, zasady panujące w biurze, a także obowiązki leżące po stronie właściciela psa.

Pomysł „Biura Przyjaznego Zwierzętom (Fot. Royal Canin)

- Wyposażyliśmy nasze biuro w niezbędne elementy, mające na celu realizację potrzeb behawioralnych przebywających z nami psów. Posiadamy m.in. specjalne parawany, zapewniające bezpieczną przestrzeń do odpoczynku, legowiska oraz maty, miski na wodę lub karmę, flagi informujące innych współpracowników o tym, że przy konkretnym biurku znajduje się pies. Z kolei przed drzwiami do naszego biura zamontowaliśmy tablicę informującą o tym, które psy pracują z nami w danym dniu. Na terenie naszego zakładu w Niepołomicach wybudowaliśmy również park dla psów wraz z przeszkodami agility, tak aby każdy z naszych czworonożnych przyjaciół mógł bezpiecznie i pod okiem swojego opiekuna wyjść na spacer – mówi Anna Ziembińska z Royal Canin.

Nie tylko korporacje zapraszają psy do biura

W agencji ILC pracowników w progu wita, merdając ogonem, York Ian. Jak zauważa Agata Niemiec, właściciel agencji ILC, obecność psa w miejscu pracy może mieć niemal terapeutyczny wpływ, nie tylko na właściciela, ale także na innych współpracowników. Czworonogi dyktują pewien określony rytm życia, który porządkuje wszelkie wykonywane obowiązki, zwłaszcza związane z pracą zawodową. Dodatkowo zwierzęta poprawiają samopoczucie, niwelują stres, obniżają ciśnienie naszej krwi, sprzyjają nawiązywaniu relacji. Nasze miejsce pracy staje się bardziej przyjazne.

- Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, zawsze i wszędzie. Jednak czy można zabierać naszego pupila do pracy? W porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów nie jest to w Polsce popularna praktyka. Jednak - na przykładzie naszej agencji - wcale nie musi tak być. Czy nie jest to sytuacja win-win? Pracownik czuje się bardziej zrelaksowany oraz nie martwi się o swojego zwierzaka, pies nie musi spędzać długich godzin w samotności. Taki towarzysz w naszej pracy to same plusy - mówi Agata Niemiec.

Yorkshire terier o imieniu Oliver to z kolei stały bywalec w jednej z krakowskich kancelarii.

- Jestem miłośnikiem zwierząt. Nie widzę powodu, aby pies, który żyje z naszą rodziną od kilkunastu lat, miał zostawać w domu na wiele godzin sam i tęsknić za nami. Psy, podobnie jak ludzie, odczuwają emocje – cieszą się i cierpią. To istoty, które reagują na daną sytuację. Właśnie dlatego nasz yorkshire terier o imieniu Oliver codziennie towarzyszy nam w pracy – mówi Robert Konik, radca prawny, wspólnik w Magdalena Konik Robert Konik Krzysztof Konik MRK Radcowie Prawni.

- Jego towarzystwo wprawia człowieka w dobry nastrój. Jeśli odczuwam zdenerwowanie, to Oliver przychodzi do mnie. Idealnie potrafi to wyczuć. Mogę go pogłaskać i wówczas stres odchodzi. To benefity wynikające z relacji z żywym stworzeniem. Tak to działa w naszym przypadku - dodaje.

Niedawno pisaliśmy także o psie, który jeździł... tirem. Daniel Sosnowski pracując w USA w trasy zabierał yorka. Po powrocie do Europy do kabiny zabiera labradora Majkela. W pierwszą podróż - do Włoch - pojechali, gdy pies miał zaledwie sześć tygodni.

- To jest mój przyjaciel, mój „synek”. Nie wyobrażam sobie, żebym jeździł bez niego. Szefowie się zgodzili, a gdyby było inaczej, szukałbym innego przewoźnika – podkreśla Daniel Sosnowski z firmy przewozowej z Pruszkowa. – Zawsze robię przerwy, co około cztery godziny. Każdego dnia idziemy na dłuższy spacer, nad jezioro, rzekę czy ocean, kiedy np. jestem w Portugalii. Właściwie to on mnie motywuje, do ruchu. Jak to często bywa u kierowców, mam problemy z krążeniem, więc taka aktywność jest dla mnie wskazana.

Pies w biurze to korzyści dla wszystkich

Choć wydawać by się mogło, że przyprowadzanie psa do pracy to tylko niepotrzebne zamieszanie, okazuje się, że obecność pupili pozytywnie wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na wydajność pracowników. Głaskanie psa zwiększa wydzielanie oksytocyny, „hormonu przytulania”, co nie tylko wpływa na budowanie wzajemnych więzi, ale również na rozwój mózgu i zdolność uczenia się. Potwierdzają to badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie Virginia Commonwealth – obecność psa obniża stres w pracy, zapobiega wypaleniu zawodowemu oraz zwiększa satysfakcję z pracy – nie tylko u właścicieli psów, ale też u pracowników, którzy nie mają zwierząt.

Zyskują także pracodawcy – pracownik, który może przyprowadzić czworonoga do biura, jest bardziej przywiązany do firmy. Dodatkowo, tego typu rozwiązanie to niewątpliwie jeden ze sposobów na realizację strategii employer brandingowej, którą warto wcielić w życie, bo z kolejnymi pokoleniami pracowników rosną ich oczekiwania względem miejsca pracy.

Dla psów to też świetne rozwiązanie – nie spędzają wielu godzin samotnie, mogą liczyć na pieszczoty w ciągu dnia, a nawet krótkie wyjścia na spacer. Oczywiście, zanim pupil trafi do miejsca pracy, należy ocenić, czy jest na tyle grzeczny, by nie przeszkadzać innym współpracownikom, czy nie ma wśród nich osób, które mają alergie lub po prostu panicznie boją się psów oraz czy jesteśmy w stanie w trakcie pracy właściwie się nim zaopiekować. I przede wszystkim najpierw uzyskajmy zgodę przełożonych lub odpowiedniego działu.