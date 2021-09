14 firm z Polski wśród najlepszych pracodawców Europy. Najlepszy wynik w historii

DHL Express, Sii Polska, Grupa ANG czy SoftServe Poland. W sumie 14 film z naszego kraju znalazło się na prestiżowej liście najlepszych miejsc pracy w Europie w 2021 roku. To jak dotychczas najlepszy wynik w historii konkursu.

DHL Express znalazło się na czele zestawienia najlepszych miejsc do pracy (Fot. materiały prasowe)

Great Place to Work ogłosił doroczną listę Najlepszych Miejsc Pracy w Europie.

W 2021 r. lista liczy łącznie 150 firm, a wśród laureatów znalazło się aż 14 firm z Polski.

To jak dotychczas najlepszy wynik polskich firm w europejskim konkursie.

- Najlepsze Miejsca Pracy w Europie wyznaczyły nowy standard opieki nad pracownikami - powiedział Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place to Work. - Te firmy są prowadzone przez liderów, którzy chcą i potrafią wspierać potrzeby swoich pracowników. Tworzą elastyczne środowiska pracy, w których każdy może się rozwijać, bez względu na to, kim jest i co robi dla firmy - dodał.

Co roku firmy pretendujące do tytułu Najlepszego Miejsca Pracy muszą skonfrontować się z opiniami swoich pracowników wyrażonymi w anonimowych ankietach. Pracownicy oceniają w nich swoje środowisko pracy w takich wymiarach jak wzajemne zaufanie, innowacyjność, wartości firmy i przywództwo.

Analizując ankiety, Great Place to Work ocenia również firmy pod kątem tego, jak skutecznie udaje im się tworzyć środowisko pracy "For All", czyli dla wszystkich pracowników, bez względu na to, kim są i czym się w firmie zajmują. W tym roku COVID-19 spowodował, że w ocenach pracowników na pierwszy plan wysunęło się dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Średnio 85 proc. pracowników firm, które znalazły się na liście stwierdziło, że dobrze czuje się w pracy. Ich dobrostan określały takie czynniki, jak poczucie opieki i troski ze strony pracodawcy oraz przekonanie, że pracują w psychologicznie i emocjonalnie zdrowym miejscu pracy.

Lider w Europie

Zwycięzcą w kategorii firm dużych została turecka firma Kuveyt Türk, świadcząca usługi w branży finansów i ubezpieczeń. Najlepszą wśród firm średnich okazała się holenderska spółka informatyczna AFAS Software. Holandia otwiera także stawkę w kategorii firm małych: Viisi Hypotheken to firma działająca w sektorze usług finansowych. W kategorii firm międzynarodowych pierwsze miejsce w rankingu należy w tym roku do DHL Express.

- Jesteśmy dumni, że starania DHL Express oraz naszych pracowników, by stworzyć najlepsze miejsce pracy, zostały zauważone i docenione. To była długa i wymagająca podróż, podczas której nieustannie koncentrowaliśmy się na wspólnym budowaniu miejsca pracy, które z jednej strony jest bezpieczne, a z drugiej motywuje, docenia i rozwija nasz zespół. Bardzo cieszy nas wynik na poziomie całej Europy. To ogromny zaszczyt i docenienie ze strony pracowników, ale także wielka motywacja do tego, żeby osiągnąć równie dobry wynik na poziomie kraju, gdzie w tym roku do badania przystępujemy po raz pierwszy. Mając tak wysokie standardy jak cała Europa oraz wspaniałych pracowników, którzy tworzą fantastyczne miejsce pracy, wierzymy, że osiągniemy bardzo dobry wynik – powiedział Waldemar Sławiński, dyrektor ds. personalnych DHL Express Polska. Grafika: Great Place to Work Każdy ze 150 laureatów tegorocznej listy Europe’s Best Workplaces wcześniej osiągnął wysoką pozycję na liście Great Place to Work w swoim kraju. Organizacje międzynarodowe musiały ponadto spełnić dodatkowe kryterium: wykazać, że potrafią tworzyć świetne miejsca pracy w wielu krajach regionu, o czym świadczy obecność na co najmniej trzech krajowych listach w Europie.

Najliczniejszą grupę wśród 150 tegorocznych zwycięzców stanowią firmy informatyczne (32 proc.). Kolejne miejsca zajmują firmy działające w branży usług profesjonalnych (14 proc.), usług finansowych i ubezpieczeń (13 proc.) oraz reprezentujące produkcję (8 proc.). Najlepszy wynik dla Polski Na ranking Najlepszych Miejsc Pracy w Europie składają się 4 listy: 50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy (powyżej 500 pracowników), 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy (poniżej 500 zatrudnionych), 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy (poniżej 50 pracowników) oraz 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. W tym roku – po raz pierwszy w ponad 10 letniej historii polskiego uczestnictwa w europejskim rankingu Great Place to Work – Polsce udało się wprowadzić swoich przedstawicieli na każdą z tych 4 list. W kategorii firm dużych bardzo wysokie drugie miejsce zajęła firma informatyczna Sii Polska. To duży sukces. Nie tylko dlatego, że Sii Polska znalazła się wśród europejskich liderów już po raz czwarty, ale także dlatego, że to jedna z największych firm w tej kategorii, z zatrudnieniem powyżej 4,5 tysiąca pracowników. Przy tej skali działania stworzenie świetnego miejsca pracy dla wszystkich pracowników jest ogromnym wyzwaniem. Wśród firm dużych mamy w tym roku jeszcze dwóch polskich laureatów. Są to Grupa ANG działająca w sektorze finansowym oraz NEUCA reprezentująca sektor ochrony zdrowia. Na liście firm średnich Polskę reprezentują dwie spółki informatyczne: Idego Group oraz SoftServe Poland. Covenant.dev, kolejna firma informatyczna, to nasz przedstawiciel na liście 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy. Grafika: Great Place to Work W kategorii Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy już tradycyjnie mamy silną reprezentację. Bardzo dobre wyniki polskich oddziałów w krajowej edycji konkursu Great Place to Work (lista Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021 ogłoszona została 27 maja 2021 r.) przyczyniły się do europejskiego sukcesu 8 międzynarodowych firm: Cisco, Hilton, Amgen, SAS Institute, The Adecco Group, Grohe, SC Johnson i Novo Nordisk. W pełnej klasyfikacji Polska ze swoimi 14 laureatami plasuje się w tym roku w połowie stawki, na równi z takimi krajami jak Austria i Finlandia. Najliczniej reprezentowanym państwem pozostaje Wielka Brytania (26 firm), a kolejne miejsca zajmują: Włochy i Francja (po 20 firm) oraz Turcja (18 firm). Przetasowania w porównaniu z rokiem ubiegłym pokazują, że konkurencja jest duża, a osiągnięta pozycja nie jest dana raz na zawsze. Dla firm oznacza to, że muszą uważnie wsłuchiwać się w głos pracowników i elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania. A tych w minionym roku, naznaczonym pandemią koronawirusa, nie brakowało.

